पुणे

अविनाश लावंडे यांचे निधन

अविनाश लावंडे यांचे निधन
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अविनाश लावंड यांचे निधन

सातारा, ता. २४ : खातगुण (ता. खटाव) येथील अविनाश रामचंद्र लावंड (वय ७४) यांचे मंगळवारी निधन झाले. ते सार्वजनिक बांधकाम विभागातून उपअभियंता म्‍हणून निवृत्त झाले होते. त्‍यांच्‍या मागे पत्नी, दोन मुली, मुलगा, सून व नातवंडे असा परिवार असून, ते मंगेश लावंड यांचे वडील होत.

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