पारगाव : अवसरी बुद्रुक ता. आंबेगाव येथील अवसरी बुद्रुक सहकारी दूध उत्पादक संस्थेच्या दिवाळी बोनस वितरणात महिला शेतकऱ्यांनी बाजी मारली असून पहिले पाचही क्रमांक महिला दूध उत्पादकांनी पटकाविले असून प्रथम क्रमांक मिळवलेल्या सुजाता शशिकांत टाव्हरे यांना ६९ हजार ५५० रुपये बोनस मिळाला असून सर्व दुध उत्पादक सभासदांना एकूण सुमारे १० लाख रुपये बोनस वाटप करण्यात आले आहे. .येथील सहकारी दूध उत्पादक सहकारी संस्थेच्या वतीने दिवाळीनिमित्त दूध उत्पादकांना बोनसचे वितरण करण्यात आले. भीमाशंकर साखर कारखान्याचे संचालक शांताराम बाप्पू हिंगे, सरपंच सारिका हिंगे, उपसरपंच अनिल हिंगे, मेंगडेवाडीचे सरपंच बाळासाहेब मेंगडे यांच्या हस्ते बोनसचे वाटप करण्यात आले. यावेळी दुध संस्थेचे अध्यक्ष संभाजी हिंगे पाटील, उपाध्यक्ष हनुमंत वाघ, सचिव विकास हिंगे व सर्व संचालक उपस्थित होते..महिला शेतकरी त्यांना मिळालेला बोनस प्रथम क्रमांक – सुजाता शशिकांत टाव्हरे( ६९ हजार ५५० रुपये) व्दितीय क्रमांक – सीमा संदेश हिंगे पाटील; ( ५७ हजार ५८२ रुपये) तृतीय क्रमांक- शीतल संदेश टाव्हरे ( ५२ ह्जार ५९५ रुपये)चतुर्थ क्रमांक – सुरेखा हनुमंत वाघ ( ४८ हजार ५७ रुपये) पाचवा क्रमांक- सुनिता संभाजी हिंगे पाटील ( ४३ हजार ३९५ रुपये ) यावर्षीच्या दिवाळी बोनस वितरणात दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत बाजी मारली आहे. सर्वाधिक बोनस मिळवणाऱ्या पहिल्या पाचही क्रमांकांवर महिला दूध उत्पादकांनी आपले स्थान निश्चित केले. विशेष म्हणजे, महिला शेतकऱ्यांना तब्बल ७० हजार रुपयांपर्यंत बोनस मिळाल्याने त्यांच्या यशाचे परिसरातून कौतुक होत आहे..ग्रामीण भागातील महिला केवळ घरकामा पुरत्या मर्यादित न राहता दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा आदर्श निर्माण करत आहेत. जनावरांचे संगोपन, दूध उत्पादन, जनावरांची देखभाल आणि दुग्ध व्यवसायाचे नियोजन अशा विविध जबाबदाऱ्या समर्थपणे सांभाळत महिलांनी आपल्या कष्टाच्या जोरावर हे यश संपादन केले आहे.दुग्ध व्यवसायातून महिलांना नियमित उत्पन्न मिळत असून कुटुंबाच्या आर्थिक प्रगतीतही त्यांचा मोठा वाटा आहे. दिवाळीच्या सणानिमित्त मिळालेल्या या बोनसने महिला दूध उत्पादकांचा आनंद द्विगुणित झाला आहे..संभाजी हिंगे पाटील ( अध्यक्ष – दुध संस्था) :- पुणे (कात्रज) जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संस्थेचे संचालक विष्णु काका हिंगे पाटील यांचा मार्गदर्शनाखाली दरवर्षी संस्था दुध उत्पादकांना दिवाळी बोनसचे वाटप करते, यावर्षी एकूण तब्बल १० लाख रुपयांचा बोनस वाटप करण्यात आला त्यामध्ये संस्थेच्या वतीने एक रुपये पन्नास पैसे व पुणे जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संस्थेचे वतीने एक रुपया अशा प्रकारे प्रती लिटर दोन रुपये पन्नास पैसे बोनस वाटप करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.