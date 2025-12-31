पुणे

Dilip Walse Patil : 'अवसरी खुर्द शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ११० कोटींचे अत्याधुनिक कौशल्य विकास केंद्र उभारणार' – माजी गृहमंत्री वळसे पाटील!

Avsari Khurd Skill Development Center : अवसरी खुर्द शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ११० कोटींचे अत्याधुनिक कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहे. ग्रामीण युवकांना उच्च दर्जाचे तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट या केंद्राचे आहे.
डी. के. वळसे पाटील
मंचर : अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव) येथे ग्रामीण भागातील युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सुमारे ११० कोटी रुपये खर्चाचे अत्याधुनिक कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पुणे व मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांत न जाता आपल्या भागातच उच्च दर्जाचे तांत्रिक प्रशिक्षण मिळणार आहे. टाटा टेक्नॉलॉजी व महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने साकार होणाऱ्या आविष्कार, नवोन्मेष, ऊर्जन व प्रशिक्षण केंद्राची माहिती माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

