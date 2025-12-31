Dilip Walse Patil : 'अवसरी खुर्द शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ११० कोटींचे अत्याधुनिक कौशल्य विकास केंद्र उभारणार' – माजी गृहमंत्री वळसे पाटील!

मंचर : अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव) येथे ग्रामीण भागातील युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सुमारे ११० कोटी रुपये खर्चाचे अत्याधुनिक कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पुणे व मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांत न जाता आपल्या भागातच उच्च दर्जाचे तांत्रिक प्रशिक्षण मिळणार आहे. टाटा टेक्नॉलॉजी व महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने साकार होणाऱ्या आविष्कार, नवोन्मेष, ऊर्जन व प्रशिक्षण केंद्राची माहिती माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..अवसरी खुर्द येथील शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालयात मंगळवारी(ता.३०)झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी टाटा टेक्नॉलॉजीचे उपाध्यक्ष सुशीलकुमार, वरिष्ठ समन्वयक दत्ता सुकरे, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नवनाथ नेहे, शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. विठ्ठल बांदल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे उपप्राचार्य गणेश पापडे तसेच दोन्ही संस्थांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते..Pune Political : ‘माझं काय चुकलं?’ म्हणत किरण बारटक्के नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिणार; पुण्यात भाजपचा अंतर्गत संघर्ष उफाळला!.पहिल्या टप्प्यात टाटा टेक्नॉलॉजीकडून सुमारे ११० कोटी रुपये खर्चून पाच अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार असून, हे केंद्र शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या इमारतीत सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेला शासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश वळसे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. .उद्योग क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळाची मोठी गरज असून, हे केंद्र युवकांना प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करून रोजगारक्षम बनवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील युवकांसाठी शिक्षण व रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार असून, विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणाऱ्या प्रत्येक उपक्रमाला शासनाचे पूर्ण सहकार्य राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.