Ambegaon Accident : अवसरी बुद्रुकमध्ये ओढ्यात खेळताना १० वर्षीय कृष्णा चवरेचा बुडून मृत्यू; गावात हळहळ

पारगाव : अवसरी बुद्रुक ता. आंबेगाव येथील चवरेमळ्यात घराचे जवळुन जाणा-या ओढयातील पाण्यात खेळत असताना कृष्णा प्रशांत चवरे (वय १० वर्ष) या मुलाचा पाण्यात पडुन बुडुन मृत्यू झाला आहे. कृष्णा चवरे याच्या दुदैवी मृत्यूने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. .मंचर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार व रामहरी वसंत चवरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीप्रमाणे काल बुधवारी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास रामहरी चवरे यांना फोन आला कि चवरेमळा येथे तुमचे भाऊ प्रशांत चवरे यांच्या घराजवळ लोकांचा आरडा ओरडा चालु आहे असे सांगीतले वर त्यांनी सदर ठिकाणी जावुन पाहीले असता तेथे माहीती मिळाली की कृष्णा प्रशांत चवरे हा पाण्यात पडुन बुडाला आहे. कृष्णा चवरे यास लोकांचे मदतीने पाण्यातुन वरती काढुन प्रथम गावातील मांदळे हॉस्पिटल येथे नेण्यात आले त्यानंतर पुढील उपचारकामी उपजिल्हा रूग्णालय मंचर येथे आणल्यावर डॉक्टरांनी तपासणी करून उपचार करण्याच्या आधीच मयत झाल्याचे सांगितले.. कृष्णा चवरे गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत इयत्ता चौथीत शिकत होता. कृष्णा शाळेत हुशार विद्यार्थी म्हणून ओळखला जात होता. त्याच्या दुदैवी मृत्यूमुळे आज गुरुवारी शाळेत शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी कृष्णा चवरे यास श्रद्धांजली वाहिली.