MP Supriya Sule : मर्यादापुरूषोत्तम यांच्याबाबत मर्यादाच ठेवली नाही; खासदार सुप्रिया सुळे

दौंड - अयोध्या येथील मर्यादापुरूषोत्तम श्रीराम मंदिरात देणग्यांच्या चोरी प्रकरणी आम्ही संसदेत पंतप्रधान यांच्याकडे चौकशी लावण्याची मागणी करणार आहोत. श्रीराम मंदिरातच चोरी आणि भ्रष्टाचार झाल्याने मर्यादापुरूषोत्तम यांच्याबाबत मर्यादाच ठेवली गेली नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्षा तथा बारामती मंतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. .दौंड शहरातील भीमा नदीकाठाजवळ असलेल्या उप जिल्हा रूग्णालयाच्या बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे आल्या होत्या. त्या नंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही टीका केली.सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, अयोध्या आणि मर्यादापुरूषोत्तम श्रीराम हे श्रध्दा, आस्था आणि प्रेमाचे स्थान आहे. तेथील श्रीराम मंदिरात देणग्यांची खुली चोरी झाल्याने तिथल्या प्रशासनाला या भ्रष्टाचाराचे उत्तर द्यावेच लागेल. ज्यांनी कोणी मंदिरात चोरी केली असेल त्यांना फाशी झाली पाहिजे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली यांनी उभं आयुष्य या मंदिरासाठी लढा दिला. आता त्याच मंदिरात भ्रष्टाचार झाला आहे..राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापनासंबंधी अपयशावर बोलताना त्या म्हणाल्या, महाराष्ट्रात जिथे - जिथे लोक अडकले आहेत, मृत्यू झाले आहेत, अपघात झाले आहेत, झाडं पडली त्याचा हिशोबच नाही राहिला. पहिल्यांदा इतका पाऊस नाही झालेला. मग असं काय घडलंय की एवढे अपघात होत आहेत. त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावावर जे बदल होताहेत आणि पर्यावरणाचा कुठलाही समतोल न ठेवता हा जो ` विकास ` चाललायं, ते आपण भोगतोय.आळंदीमध्ये पायाभूत सुविधा नसल्याने पावसानंतर पूरस्थिती उद्भवल्याने पालखी प्रस्थानासाठी वारकर्यांना आळंदीत न येण्याचे आवाहन करणे, हे पूर्णपणे सरकारचं अपयशच आहे. पायाभूत सुविधा मध्ये ` एवढं ` काम करणारं हे सरकार आहे, परंतु आज देशाची दोन महत्त्वाची शहरे असलेली मुंबई व पुणे यांच्यातील रस्ते आणि रेल्वेने होणारा संपर्क तुटला आहे, अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली..मिसिंग लिंक डिझाईन करणार्याची चौकशी करापुणे - मुंबई द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्पासंबंधी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिसिंग लिंकच्या लोकार्पण प्रसंगी कितीही वारा आला आणि पाऊस आला तरी या प्रकल्पाला काही होणार नाही, असे विधान केले होते. परंतु तेथे दरडी कोसळल्या. तेथे इतका वाराही नव्हता आणि इतका पाऊसही नव्हता, त्यामुळे या प्रकल्पाचा आकृतीबंध करणारे आणि कंत्राटदाराची चौकशी झाली पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.