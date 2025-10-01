पुणे

Pune Crime : आयुष कोमकर खून प्रकरण; आंदेकर टोळीच्या मारेकऱ्यांची धुळे कारागृहात रवानगी

Ayush Komkar Crime Case : आयुष कोमकर खून प्रकरणातील आंदेकर टोळीच्या पाच आरोपींची सुरक्षा कारणास्तव येरवडा कारागृहातून धुळे कारागृहात रवानगी करण्यात आली असून, महापालिकेने टोळीच्या अनधिकृत बांधकामावरही कारवाई केली आहे.
Ayush Komkar Crime Case

Ayush Komkar Crime Case

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुण्यातील आयुष कोमकर खून प्रकरणी आंदेकर टोळीतील अटकेत असलेले पाच मारेकरी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव येरवडा कारागृहातून मंगळवारी (ता. ३०) रात्री धुळे कारागृहात दाखल झाले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
crime
Pune Police Commissioner
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com