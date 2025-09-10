Bandu Andekar: आयुष माझा वैरी आहे का? मला मारायचं असतं तर… कोर्टात बंडू आंदेकराचा मोठा दावा; युक्तिवादाची A टू Z माहिती

Ayush Komkar Murder Case: पुण्यातील नाना पेठेत घडलेल्या आयुष कोमकर खून प्रकरणाने संपूर्ण शहरात खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणात आठ जणांना अटक करण्यात आली असून, सर्व आरोपींना काल (मंगळवार) पुणे न्यायालयात हजर करण्यात आले. यामध्ये यश पाटील, अमन पठाण, अमित पाठोळे, सुजल मेरगुळ यांच्यासह सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर, तुषार वाडेकर, स्वराज वाडेकर आणि वृंदावनी निलंजय वाडेकर यांचा समावेश आहे. या खटल्यातील युक्तिवाद आणि तपास अधिकाऱ्यांचे दावे यामुळे हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे बनले आहे. कोर्टात बंडू आंदेकर यांनी केलेल्या दाव्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे..खून प्रकरणाची पार्श्वभूमीआयुष कोमकर हा वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकर याचा मुलगा होता. पोलिसांच्या मते, ५ सप्टेंबर रोजी भवानी पेठेतील एका पार्किंगमध्ये यश पाटील आणि अमन पठाण यांनी आयुषवर पिस्तूलाने गोळीबार करून त्याची हत्या केली. अमित पाठोळे आणि सुजल मेरगुळ यांनी शस्त्र पुरवण्यासह रेकी आणि टेहळणी केल्याचे पोलिसांनी कोर्टात सांगितले. तपासात असे समोर आले आहे की, एकूण १३ जणांनी या खुनाचा कट रचला होता, आणि यातील पाच आरोपी अजूनही फरार आहेत..Ayush Komkar: मूळ टार्गेट वेगळं होतं, आयुष कोमकरला कसं संपवलं? गुन्हेगारांचा संपूर्ण प्लॅन समोर, पुणे पोलिसांनी काय सांगितलं? .तपास अधिकाऱ्यांचा कोर्टातील दावापोलिसांनी कोर्टात सांगितले की, “आंदेकर टोळीने हा खून टोळीयुद्धाचा भाग म्हणून केला आहे. यापूर्वी आंबेगावमध्ये सोमनाथ गायकवाड यांच्या घरावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला होता, आणि याच टोळीने त्याची रेकी केली होती.” तपास अधिकाऱ्यांनी पिस्तूल आणि गोळ्या कुठून आल्या याचा शोध घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले. याशिवाय, आरोपींचे कपडे जप्त करणे आणि फरार आरोपींचा पत्ता शोधणे यासाठी अधिक तपासाची आवश्यकता आहे. “हे टोळीयुद्ध आहे, आणि हा खून सुनियोजित कटाचा भाग आहे,” असा दावा पोलिसांनी केला..बंडू आंदेकर याचा कोर्टातील युक्तिवादआंदेकर कुटुंबाने पोलिसांचा दावा फेटाळून लावला. बंडू आंदेकर याने कोर्टात सांगितले, “आम्ही गेल्या १० तासांपासून अटकेत आहोत. आयुष माझा नातू होता, तो माझा वैरी नव्हता. मला खून करायचा असता, तर मी माझ्या प्रतिस्पर्ध्याला मारला असता. माझ्या मुलाच्या खुनाच्या प्रकरणात मी तक्रार केली होती, आणि त्यामुळे माझ्या नावाचा गैरवापर करून आम्हाला या प्रकरणात गोवले जात आहे.” त्यांनी दावा केला की, ते घटनेच्या वेळी केरळमध्ये होते आणि कट रचण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. वृंदावनी वाडेकर यांनीही सूर्यास्तानंतर अटक केल्याचा आणि महिला पोलिस अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती याचा मुद्दा उपस्थित केला..सरकारी वकिलांचा युक्तिवादसरकारी वकिलांनी कोर्टात सांगितले की, “आरोपीच्या मुलाचा खून झाला होता, आणि त्याचा बदला घेण्यासाठी हा खून करण्यात आला आहे. हे टोळीयुद्ध आहे, आणि यातील सर्व आरोपींची एकत्रित चौकशी करणे आवश्यक आहे.” त्यांनी घरगुती वाद असल्याचे मान्य केले, परंतु हा खून सुनियोजित असल्याचा दावा केला. यावर कोर्टाने सर्व आरोपींना सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आता १५ सप्टेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे..पुढे काय होणार?या प्रकरणात अजूनही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. फरार असलेले पाच आरोपी कोण आहेत? पिस्तूल आणि गोळ्या कुठून आल्या? टोळीयुद्धाचा हा खेळ कुठपर्यंत जाणार? पोलिसांचा तपास आणि कोर्टाचा निकाल यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आयुष कोमकर खून प्रकरणाने पुण्यातील गुन्हेगारी विश्वात पुन्हा एकदा खळबळ माजवली आहे, आणि येत्या काही दिवसांत या प्रकरणातील नवीन खुलासे समोर येण्याची शक्यता आहे..या खुनामुळे नाना पेठ आणि भवानी पेठ परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. टोळीयुद्ध आणि गुन्हेगारीच्या घटनांनी स्थानिक नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले आहे, परंतु नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी देण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजनांची गरज आहे..Andekar Gang: कशी सुरू झाली आंदेकर टोळीची दहशत? भांड्याचा व्यवसाय ते अंडरवर्ल्ड कनेक्शन! ४ पिढ्यांचा पडद्यामागचा काळा इतिहास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.