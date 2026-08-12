पुणे

आरोग्य योजनांचा लाभ घेण्याचे बारामतीकरांना आवाहन

आरोग्य योजनांचा लाभ घेण्याचे बारामतीकरांना आवाहन
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बारामती, ता. १२ : एकत्रित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा बारामती तालुका व परिसरातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. अंजली पाटील यांनी केले.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात ही योजना कार्यान्वित आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधारकार्ड, शिधापत्रिका व आयुष्मान कार्ड आवश्यक आहे. आधारकार्ड अद्ययावत असणे, तसेच शिधापत्रिका बाराअंकी आरसी क्रमांकासह ऑनलाइन असणे गरजेचे आहे. शिधापत्रिकेवर आरसी क्रमांक नसल्यास किंवा रुग्णाचे नाव नसल्यास आरोग्यमित्राच्या माध्यमातून तहसीलदारांचा दाखला घेऊन तो तहसील कार्यालयात सादर करावा. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करून दिले जाते. नागरिकांनी आधारकार्ड व शिधापत्रिका अद्ययावत करून गुगल प्ले स्टोअरवरील आयुष्मान ॲपमधील ‘Beneficiary’ पर्याय किंवा NHA Beneficiary Portal द्वारे स्वतः आयुष्मान कार्ड काढावे, तसेच रुग्णालयातील आरोग्यमित्राकडूनही कार्ड मिळविता येईल, असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

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