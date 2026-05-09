पुणे

वाघोलीत आयुष्यमान भारत, वय वंदना कार्ड शिबिर

वाघोलीत आयुष्यमान भारत, वय वंदना कार्ड शिबिर
Published on

वाघोली, ता. ९ : येथे ज्येष्ठ नागरिक संघ व सुरेंद्र पठारे फाउंडेशनतर्फे मोफत आयुष्यमान भारत कार्ड व वय वंदना कार्ड शिबिर उत्साहात पार पडले. यात ४०० ज्येष्ठ नागरिकांनी सहभाग घेतला होता.
या शिबिरात अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना योजनांची सविस्तर माहिती दिली. आरोग्याशी संबंधित शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ कसा घ्यावा, त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया काय आहे, याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले. ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सातव यांनी उपक्रमासाठी सहकार्य केले. या वेळी रेशन कार्ड संदर्भातील अनेक तक्रारी समोर आल्याने लवकरच विशेष शिबिर आयोजित करून त्या अडचणी सोडविण्यात येतील, असे आश्‍वासन सातव यांनी दिले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Ayushman Bharat Card registration
benefits of Ayushman Bharat for seniors
how to apply for Ayushman Bharat
senior citizen healthcare policies
government health schemes for seniors
free health camps for elderly
Vagholi senior citizen events
Surendra Pathare Foundation activities
senior citizen assistance programs
health awareness for seniors
aging population health plans
importance of health cards for elderly
free medical camps in Pune
Maharashtra government health initiatives
senior health benefits in India
ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य योजना
वय वंदना कार्ड माहिती
वाघोली येथील शिबिरे
जेष्ठ नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य सेवा
आयुष्यमान भारताठी अर्ज कसा करावा
आरोग्य योजना लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया
वाघोलीतील आरोग्य लाभ
जेष्ठ नागरिक आरोग्य योजनेची माहिती
रेशन कार्डसाठी तक्रारी
आरोग्य समस्या व उपाययोजना
सरकारच्या आरोग्य योजना खर्च
ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्याची समज