नवी दिल्ली, ता. १८ (पीटीआय) : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत (एबी-पीएमजेएवाय) सरकारी रुग्णालयांसाठी उपचारांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याची सरकारची योजना आहे. त्यानुसार, आरोग्य लाभ पॅकेजची संख्या सध्याच्या २३ वरून ११२ पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या (एनएचए) सूत्रांनी दिली.
या प्रस्तावित विस्तारामध्ये प्रामुख्याने सामान्यपणे आढळणाऱ्या आणि सरकारी आरोग्य सुविधांमध्ये प्रभावीपणे उपचार करता येऊ शकणाऱ्या आजारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. विशेषतः सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (सीएचसी) आणि उपविभागीय रुग्णालयांमध्ये (एसडीएच) हे उपचार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे.
या निर्णयामागे दोन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. लाभार्थ्यांना नेहमी आवश्यक असणाऱ्या आरोग्य सेवा त्यांच्या जवळ उपलब्ध करून देणे आणि सध्याच्या पायाभूत सुविधांचा अधिक वापर करून तसेच अतिरिक्त आर्थिक संसाधने उपलब्ध करून सरकारी रुग्णालये सक्षम करणे, ही ती उद्दिष्टे आहेत.
‘एनएचए’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, यापैकी अनेक उपचार सरकारी रुग्णालयांमध्ये आधीपासून उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा, उपकरणे आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने करता येऊ शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने सामान्यपणे आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रियेसंबंधी उपचारांचा समावेश असलेली आणखी ८९ पॅकेज निश्चित केली आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित आरोग्य लाभ पॅकेजची एकूण संख्या ११२ होणार आहे. (पीटीआय)
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