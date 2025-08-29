Ayushman Bharat : मोबाईलवरून काढा आयुष्मान कार्ड; प्रशासनाकडून ३१ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम

पुणे : संलग्न असलेल्या रुग्णालयांमध्ये पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार देणारे एकत्रित ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना’ (एबी-पीएमजेएवाय) आणि ‘महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजने’चे (एमजेपीजेएवाय) ‘आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड’ आता मोबाईलवर डिजिटल स्वरूपात काढता येणार आहे. हे कार्ड तयार करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून त्यानुसार कार्ड तयार करून घेण्याचे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे..याआधी हे कार्ड आपले सरकार सेवा केंद्र, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना असलेल्या रुग्णालयातील योजनेचा कक्ष, स्वस्त धान्य दुकान यांच्या माध्यमातून तयार करता येत होते. आता ही प्रक्रिया आणखी सोपी करत ती मोबाईलवर ‘आयुष्मान ॲप’च्या माध्यमातूनही करता येणार आहे, अशी माहिती पुणे जिल्हा ‘एमजेपीजेएवाय’चे समन्वयक डॉ. वैभव गायकवाड यांनी दिली..‘आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड’ कुटुंबातील सर्व सदस्यांकडे असणे बंधनकारक आहे. ‘एबी-पीएमजेएवाय’ आणि ‘एमजेपीजेएवाय’ योजनेमुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना लाभ मिळेल आणि आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम होतील. अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतील. यामध्ये एक हजार ३५६ प्रकारच्या शस्त्रक्रिया आणि विशेष उपचारांचा समावेश आहे. तसेच कुटुंबातील वयोवृद्ध (७० वर्षांवरील) सदस्यांना अतिरिक्त दरवर्षी पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार ‘आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड’च्या माध्यमातून देणे शक्य होईल..असे काढा कार्डलाभार्थ्याला आपल्या मोबाईलमध्ये गुगल प्ले स्टोअरमधून किंवा शेजारील क्यूआर कोड स्कॅन करून ‘आयुष्मान ॲप’ डाउनलोड करता येईल. तसेच आशा स्वयंसेविका, आपले सरकार सेवा केंद्र, स्वस्त धान्य दुकान यांच्या माध्यमातूनही कार्ड तयार करता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.