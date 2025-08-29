पुणे

Ayushman Bharat : मोबाईलवरून काढा आयुष्मान कार्ड; प्रशासनाकडून ३१ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम

Pune Update : ‘आयुष्मान भारत’ व ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ अंतर्गत ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘गोल्डन कार्ड’ आता मोबाईलवरून डिजिटल स्वरूपात तयार करता येणार असून ३१ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम राबवली जात आहे.
Ayushman Bharat
Ayushman BharatSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : संलग्‍न असलेल्‍या रुग्‍णालयांमध्‍ये पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार देणारे एकत्रित ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना’ (एबी-पीएमजेएवाय) आणि ‘महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजने’चे (एमजेपीजेएवाय) ‘आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड’ आता मोबाईलवर डिजिटल स्‍वरूपात काढता येणार आहे. हे कार्ड तयार करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून त्यानुसार कार्ड तयार करून घेण्याचे आवाहन प्रशासनाच्‍या वतीने करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Puneri Paltan
Ayushman Bharat scheme
Digital health card
Free healthcare in India
Mobile app for health services

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com