कोल्हापूरः आजरा तालुक्यात ४७ वनराई बंधारे पूर्ण

आजरा तालुक्यात
४७ वनराई बंधारे पूर्ण
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अॅग्रोवन वृत्तसेवा
आजरा, जि. कोल्हापूर ः पावसाने ओढ दिल्याने आजरा तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणी अडविण्यासाठी प्रशासनाकडून वनराई बंधारे उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तालुक्यातील ५१ गावांमधील ओढे व नाल्यांवर आतापर्यंत ४७ वनराई बंधारे पूर्ण करण्यात आले आहेत. तालुक्यात एकूण १४९ बंधारे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ऑगस्टनंतर तालुक्यात पाऊस न झाल्याने शेतीच्या अडचणी वाढल्या आहेत. माळरानावरील पिकांचे नुकसान झाले असून, भात पीकही करपले आहे. त्यामुळे यंदा खरीप हंगामातील उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पिके जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांना नदी आणि विहिरींमधून पाणी उपसा करावा लागत आहे.
या परिस्थितीत पाणी अडवून त्याचा शेतीसाठी उपयोग व्हावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने वनराई बंधारे उभारण्यावर भर दिला आहे. वनविभाग, महसूल विभाग आणि पंचायत समितीसह संबंधित यंत्रणांच्या मदतीने हे काम सुरू आहे. वनराई बंधाऱ्यांमुळे भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईल. तसेच रब्बी व उन्हाळी पिकांसाठी पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्यास मदत होणार आहे.
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