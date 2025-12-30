आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांच्याविरोधात मारहाण व धमकीचा आरोप; सांगोला पोलिसांत माजी उपसभापतींचे निवेदन
आमदार देशमुख यांच्याविरोधात मारहाणीचा आरोप
माजी उपसभापती नारायण जगताप यांचे सांगोला पोलिसांत निवेदन
सांगोला, ता. ३० : सांगोला तालुक्यातील मांजरी येथील माजी उपसभापती नारायण शिवाजी जगताप यांनी आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख व त्यांच्या समवेत आलेल्या काही व्यक्तींविरोधात आरोप करत सांगोला पोलिस ठाण्यात निवेदन दिले आहे. आमदार व त्यांच्या समर्थकांनी घरी येऊन मारहाण, शिवीगाळ व दहशत निर्माण केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
माजी उपसभापती नारायण जगताप यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, २९ डिसेंबर रोजी सायंकाळी आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी फोन करून ''चहा पिण्यास येतो'' असे सांगितले होते. त्यानंतर सायंकाळी सुमारे सात वाजण्याच्या सुमारास आमदार त्यांच्यासोबत ६० ते ७० जणांना घेऊन आपल्या घरी आले. यावेळी आपल्या मुलांबाबत तक्रार करीत आमदार चिडचिड करत होते. आमदार डॉ. देशमुख व त्यांच्या सोबत आलेल्या व्यक्तींनी मला धरपकड केली. तसेच माझ्या पत्नी व मुलांना शिवीगाळ व धमक्या दिल्याचा, असा आरोप करण्यात आला आहे. कुटुंबाला उद्ध्वस्त करण्याची धमकी दिल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख तसेच संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी जगताप यांनी पोलिसांकडे केली आहे.
वैयक्तिक व कौटुंबिक खालच्या पातळीवरील टीकाटिप्पणी कधीही खपवून घेतली जाणार नाही. काही गोष्टी समजल्यानंतर मी विचारण्यासाठी त्यांच्या घरी गेलो होतो. तिथे चहाही पिऊन आलो. मी मुंबईसाठी निघून गेल्यानंतर काही कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला असेल तर त्याची दखल घेतली जाईल.
- डॉ. बाबासाहेब देशमुख, आमदार
