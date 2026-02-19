1 फेब्रुवारी ते 10 फेब्रुवारी पर्यंतचे ऊस बील जमा ; 10 फेब्रुवारी अखेर ऊस बिलाची 596 कोटी 22 लाख - संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार बबनराव शिंदे
बबनराव शिंदे यांचा फोटो
शिंदे कारखान्याकडून फेब्रुवारीचे ३०२५ प्रमाणे बिल जमा
टेंभुर्णी, ता. १९ : विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचे युनिट नंबर १ पिंपळनेर व युनिट नंबर २ करकंब या कारखान्याचे १ ते १० फेब्रुवारी या दहा दिवसांचे प्रतिटन ३०२५ रुपयांप्रमाणे पहिला हप्ता ऊस बिल सभासद ऊस पुरवठादार यांचे बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे, अशी माहिती अध्यक्ष माजी आमदार बबनराव शिंदे यांनी दिली.
माजी आमदार बबनराव शिंदे म्हणाले, विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचे युनिट नंबर १ पिंपळनेर व युनिट नंबर २ करकंब या कारखान्याचा सन २०२५-२६ चा गाळप हंगाम जोमाने सुरू आहे. या हंगामात युनिट नंबर १ कडे सरासरी प्रतिदिन १४,७०० मे.टन व युनिट नंबर २ कडे सरासरी ५००० मे.टनपेक्षा जादा गाळप होत आहे. आजअखेर युनिट नंबर १ कडे १५ लाख ४० हजार १६३ मे.टन व युनिट नंबर २ कडे ५ लाख २४ हजार ४५१ मे.टन असे एकूण २० लाख ६४ हजार ६१४ मे.टन गाळप झाले आहे.
१०फेब्रुवारी अखेर ऊस बिलासाठी एकूण ५९६ कोटी २२ लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत.
युनिट नंबर १ व २ कडील सन२०२५-२६ गाळप हंगामातील गाळपाचे उद्दिष्टपूर्तीसाठी सभासद व ऊस पुरवठादारांनी त्यांचा सर्व ऊस विठ्ठलराव शिंदे कारखान्यास पुरवठा करून गाळप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन माजी आमदार बबनराव शिंदे यांनी केले.
