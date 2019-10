नवजात बालकांना मिळणार बेबी केअर किट

पुणे - पुणे, पिंपरी- चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यातील ग्रामीण सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत नवजात बालकांना बेबी केअर किटचे वाटप करण्यात येणार आहे. या आर्थिक वर्षापासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील ८ हजार ११९ नवजात बालकांना या किटचे वाटप करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने केले आहे. संस्थात्मक प्रसूती वाढवणे आणि बालकांची विशेष काळजी घेण्याच्या उद्देशाने सरकारने ही योजना सुरू केली. बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या १७ वस्तूंचा किटमध्ये समावेश आहे. यामध्ये कपडे, टॉवेल, प्लॅस्टिक लंगोटी, नॅपकिन, हातमोजे व पायमोजे, लहान गादी, मच्छरदाणी, ब्लॅंकेट, प्लॅस्टिक चटई, अंगाला लावण्यासाठी तेल, शाम्पू, लोकरीचे कापड, बॉडी वॉश, खुळखुळा, हॅंडवॉश, नेल कटर, तापमान मापक यंत्र (इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स थर्मामीटर) आणि हे सर्व साहित्य ठेवण्यासाठी बॅग आदींचा समावेश असणार आहे. राज्यातील सुमारे चार लाख ८७५ बालकांना यंदा या किटचे वाटप केले जाणार आहे. यासाठी सरकारने ७९ कोटी ९९ लाख ९८ हजार १७६ रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यापैकी पुणे व पिंपरी- चिंचवड शहर आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासाठी मिळून एक कोटी ६२ लाख २ हजार ५१९ रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून जिल्ह्यातील ८ हजार ११९ बालकांना त्याचा लाभ मिळू शकणार आहे. फक्त पहिल्या प्रसूतीच्या वेळी जन्म घेणाऱ्या बालकांना याचा लाभ दिला जाईल. जिल्ह्यातील नवजात बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या उद्देशाने या आर्थिक वर्षापासूनच ही योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत सरकारी दवाखान्यांमधील प्रसूतीचे प्रमाण वाढवणे, बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, असा दुहेरी उद्देश आहे.

- दीपक चाटे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण), जिल्हा परिषद शहर, जिल्ह्यातील गर्भवतींची संख्या : १९ हजार ६३८

एकूण स्तनदा माता : २० हजार ९६७

बेबी केअरची प्रत्येकी किंमत : १९९५ रुपये

पुणे शहर, जिल्ह्यासाठी मंजूर निधी : १ कोटी ६२ लाख २ हजार ५१९

यंदाच्या वर्षात वाटप करावयाचे किट : आठ हजार ११९



