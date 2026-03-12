पुणे

Pune News : महापालिकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी ‘विशेष’ कामगिरीवर पुन्हा परतले

पुणे महापालिकेची निवडणूक होऊन पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हातात कारभार गेल्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांना ‘विशेष’ कामगिरीवर पुन्हा कामावर घेण्यात आले आहे.
पुणे - महापालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर अनेक अधिकारी, कर्मचारी पुन्हा महापालिकेतही येत नाहीत. मात्र, महापालिकेची निवडणूक होऊन पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हातात कारभार गेल्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांना ‘विशेष’ कामगिरीवर पुन्हा कामावर घेण्यात आले आहे.

