Pune News : महापालिकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी ‘विशेष’ कामगिरीवर पुन्हा परतले

पुणे - महापालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर अनेक अधिकारी, कर्मचारी पुन्हा महापालिकेतही येत नाहीत. मात्र, महापालिकेची निवडणूक होऊन पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हातात कारभार गेल्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांना 'विशेष' कामगिरीवर पुन्हा कामावर घेण्यात आले आहे..महापालिकेचे अर्थकारण चालणाऱ्या स्थायी समितीसह पक्षनेत्यांच्या कार्यालयात याच कर्मचाऱ्यांची चलती आहे. दरम्यान, नगरसचिव विभागाकडून आम्ही अशी कोणतीही नियुक्ती केली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर महापालिका भवनात नगरसेवकांची, कार्यकर्त्यांची गर्दी वाढली आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षापासून बंद असलेले महापौर कार्यालयासह सभागृहनेते, स्थायी समिती, विविध पक्षाच्या गटनेत्यांची कार्यालये सुरु झाली आहेत..या ठिकाणी संबंधित पक्षाचे नगरसेवक, कार्यकर्ते त्यांची कामे करून घेण्यासाठी पत्र तयार करून घेणे, निवेदन देणे अशी कामे करून घेतात. या ठिकाणी कामे करण्यासाठी नगरसचिव विभागाकडून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. सध्या ३८ जणांपैकी २७ जण या विविध कार्यालयात कार्यरत आहेत..एकीकडे महापालिकेच्या सेवेतील कर्मचारी नियुक्त केलेले असताना दुसरीकडे विशेष कामगिरी पार पाडण्यात तरबेज असलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कार्यालयात बोलविण्यात आले आहे. त्यांना संबंधित नेत्यांकडून पगार दिला जात आहे. पण या प्रकारामुळे महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संधी हिसकावली जात आहे. स्थायी समितीच्या कार्यालयात हिशोब ठेवण्यात हुशार असलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला जबाबदारी देण्यात आली आहे..सभागृहनेता कार्यालयात दोन कर्मचारी नियुक्त केले असून, त्यांच्याकडून कार्यालयाचे व्यवस्थापन पाहिले जात आहे. तसेच विरोधीपक्षनेते आणि काँग्रेस गटनेते यांच्याही कार्यालयात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना बोलावून घेण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी एखाद दुसरा कर्मचारी कार्यरत होता, पण आता त्यांचीच संख्या वाढत चालल्याने कार्यकर्त्यांसह कर्मचाऱ्यांमध्येही हा चर्चेचा विषय झाला आहे..