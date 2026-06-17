पुणे

BIF-CSIR NIIST Agrivoltaics Partnership: शाश्वत ग्रामीण विकासासाठी बायफ–CSIR NIIST करार

बायफ उरुळी कांचन व सीएसआयआर-एनआयआयएसटी यांचा करार; अॅग्रिव्होल्टेइक्स, नवीकरणीय ऊर्जा व हवामान-स्मार्ट शेतीतून शाश्वत ग्रामीण विकासाला नवे बळ
Agrivoltaics Infrastructure Slabs: BAIF and CSIR-NIIST Engineer Smart Solar Land-Use Models

Agrivoltaics Infrastructure Slabs: BAIF and CSIR-NIIST Engineer Smart Solar Land-Use Models

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुनील जगताप

उरुळी कांचन : कृषी-सौरऊर्जेला बळ देण्यासाठी वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद – राष्ट्रीय आंतरविद्याशाखीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्था तिरुवनंतपुरम,केरळ (CSIR-NIIST) आणि बायफ विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान (बायफ) उरुळी कांचन यांनी संयुक्त संशोधन व तंत्रज्ञानासाठी धोरणात्मक भागीदारी केली आहे. उरुळी कांचन येथील बायफच्या मध्यवर्ती संशोधन केंद्रावर हा सामंजस्य करार(MoU)संपन्न झाला.बायफचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉ.भरत काकडे आणि सीएसआयआर-एनआयआयएसटीचे संचालक डॉ.सी.आनंदरामकृष्णन यांच्यात कराराची देवाणघेवाण झाली.शाश्वत विकासासाठी संशोधन,नावीन्य,तंत्रज्ञान पडताळणी व क्षमता बांधणी या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.शाश्वत शेती,नवीकरणीय ऊर्जा व ग्रामीण परिवर्तनासाठी नावीन्यपूर्ण उपायांना गती देणारा हा ऐतिहासिक करार मानला जात आहे.

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