पुणे

Bail Pola Festival: भाद्रपदी बैलपोळ्यासाठी मातीच्या बैलजोड्यांना मागणी; गावोगावच्या कुंभारवाड्यात मातीचे बैल बनविण्याच्या कामांना वेग

Bail Pola Festival, Clay Bull Pairs, Pune Demand यामुळे आंबेगाव तालुक्यातील कुंभारवाड्यांमध्ये मातीच्या बैलजोड्या बनविण्याच्या कामाला वेग आला आहे. पुणे, ठाणे आणि मुंबईसह आसपासच्या गावांतून आकर्षक मातीच्या बैलजोड्यांना मागणी वाढली आहे.
Potters in Ambegaon taluka speed up the making of clay bull pairs for Bail Pola festival.

Potters in Ambegaon taluka speed up the making of clay bull pairs for Bail Pola festival.

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सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
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पारगाव : भाद्रपदी बैलपोळा आठवड्यावर आल्याने आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्वभागातील गावोगावच्या कुंभारवाड्यात बैलपोळ्याला पुजेचा मान असलेल्या मातीचे बैल बनविण्याच्या कामांना वेग आला आहे.

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