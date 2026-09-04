पुणे - बजाज फिनसर्व्हच्या माध्यमातून पुण्यात उभारण्यात येणारे मुख्यालय शहराच्या विकासाला नवी दिशा देणारे ठरेल. या मुख्यालयाद्वारे पुणे व परिसरात मिळून सुमारे ४० हजार जणांना रोजगार मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. पुण्याला देशातील आधुनिक आणि वेगवान मोबिलिटी असलेले शहर म्हणून विकसित करण्यासाठी शासनाकडून पायाभूत सुविधा वेगाने उभारण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला..बजाज फिनसर्व्हच्या मुंढवा येथील प्रस्तावित मुख्यालयाचा भूमिपूजन समारंभ मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते शुक्रवारी पार पडला. त्या वेळी ते बोलत होते. या समारंभाला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, बजाज फिनसर्व्हचे अध्यक्ष संजीव बजाज, बजाज फिनसर्व्ह सीएसआरच्या अध्यक्षा शेफाली बजाज, बजाज फायनान्सचे उपाध्यक्ष राजीव जैन या वेळी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘पुणे आणि मुंबई शहरे देशातील फिनटेक इकोसिस्टीमची राजधानी झाली आहेत. एकूण फिनटेक गुंतवणुकीपैकी ६१ टक्के गुंतवणूक मुंबईत झाली आहे. फिनटेक स्टार्टअपमध्येही मोठी वाढ झाली असून त्यात ५९ टक्के वाढ आणि ९०० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक या क्षेत्रात झाली आहे. ही इकोसिस्टीम नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथेही नेण्याची गरज आहे.’ यावेळी बजाज फिनसर्व्हचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजीव बजाज यांनी प्रास्ताविक केले व त्यातून मुख्यालयाबाबत माहिती दिली..पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था वेगवान करण्याचा निर्धारयेत्या तीन ते चार वर्षांत पुण्याची ओळख वेगवान वाहतूक व्यवस्था असलेले शहर म्हणून निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. पुणे वेगाने वाढणारे शहर आहे. या वेगाला अनुरूप आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येत आहेत. त्यासाठी बाह्य आणि अंतर्गत रिंगरोडसोबत भुयारी मार्गाचे जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले..महाराष्ट्रासोबत ६ हजार कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार - उपमुख्यमंत्रीबजाज फिनसर्व्हचा कॅम्पस पुण्याच्या ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक बळ देणारा ठरेल. बजाज फिनसर्व्हचा महाराष्ट्र शासनासोबत ६ हजार कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार झाला असून, त्यातून राज्यातील गुंतवणूक आणि वित्तीय सेवा क्षेत्राला चालना मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला. त्यातून नव्या क्षेत्रांमध्ये पुण्यातील तरुणांसाठी रोजगार व कौशल्यविकासाच्या मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.