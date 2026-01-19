Traffic Update : बजाज पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेमुळे वेल्हे–नसरापूर मार्ग 21 जानेवारीला बंद; प्रवाशांसाठी पर्यायी मार्ग जाहीर!

वेल्हे (पुणे) : बजाज पुणे ग्रँड टूर आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धे अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या सायकल स्पर्धेसाठी बुधवार (ता.२१) रोजी राजगड व भोर तालुक्यातील विविध मार्गावरून जाणार आहे स्पर्धा शांततेत व सुरळीत पार पाडावी तसेच कोणत्याही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी वाहतूक बदल करण्यात आले असून काही मार्ग तात्पुरते बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत..या स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यादरम्यान 21 जानेवारी रोजी सकाळी आठ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत राजगड व भोर तालुक्यात वाहतूक व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. या मार्गावरील वाहन चालकांनी स्पर्धेच्या दिवशी पाबेघाट मार्ग तसेच पानशेत कुरण बुद्रुक कादवे खिंड या पर्यायी मार्गाचा वापर करून पुण्याकडे येणे जाण्यासाठी वापर करावा असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे स्पर्धा संपल्यानंतर सर्व वाहतूक मार्ग पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे..Pune Doctor Kidnapping : डॉक्टर अपहरण आणि खंडणी प्रकरणातील चार आरोपींना अटक; १५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!.तर जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख सुद्धा 21 जानेवारी दुपारी तीन वाजता संपणार आहे .यासाठी पुणे ग्रँड टूर आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेनिमित्त रस्ता बंदीचे आदेश लक्षात घेऊन संबंधितांनी वेळेवर नामनिर्देशन अर्ज दाखल करावेत नंतर कोणत्याही सबबीवर नामनिर्देशन पत्र दाखल केले जाणार नसल्याची माहिती वेल्ह्याचे सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार निवास ढाणे यांनी दिली आहे..वाहतुकीमधील प्रमुख बदल आणि निर्बंधनसरापूर ते वेल्हे मार्ग वाहतुकीसाठी सकाळी आठ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत बंदवेल्हे ते नसरापूर वेल्हे येथून नसरापूर कडे जाणारी वाहने करंजावणे येथे थांबवण्यात येतील.अंतर्गत मार्ग करंजावणे वांगणी- निगडे बुद्रुक -कुसगाव- शिवापूर हा मार्ग स्पर्धा संपेपर्यंत पूर्णपणे राहील..प्रवाशांसाठी पर्यायी मार्ग हा असेलप्रशासनाने वाहन चालकांना गैरसोय टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. यामध्ये पुण्याकडे येण्या जाण्यासाठी नागरिक पाबे घाट मार्ग किंवा पानशेत कुरण बुद्रुक कादवे खिंड या मार्गाचा वापर करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.