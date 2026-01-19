पुणे

Traffic Update : बजाज पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेमुळे वेल्हे–नसरापूर मार्ग 21 जानेवारीला बंद; प्रवाशांसाठी पर्यायी मार्ग जाहीर!

Bajaj Pune Grand Tour : बजाज पुणे ग्रँड टूर आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेमुळे 21 जानेवारी रोजी वेल्हे–नसरापूर मार्ग वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे. प्रवाशांनी गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने सुचवलेल्या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा.
मनोज कुंभार-वेल्हे
वेल्हे (पुणे) : बजाज पुणे ग्रँड टूर आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धे अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या सायकल स्पर्धेसाठी बुधवार (ता.२१) रोजी राजगड व भोर तालुक्यातील विविध मार्गावरून जाणार आहे स्पर्धा शांततेत व सुरळीत पार पाडावी तसेच कोणत्याही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी वाहतूक बदल करण्यात आले असून काही मार्ग तात्पुरते बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

