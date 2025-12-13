Bajaj Pune Marathon : पुणे विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये उद्या वाहनांना प्रवेशबंदी

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या फुटबॉल मैदानावर रविवारी (ता. १४) होणाऱ्या ‘सकाळ’ आयोजित बजाज पुणे मॅरेथॉनमध्ये धावपटूंना सुरक्षित प्रवेश मिळावा, यासाठी आयोजकांनी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. मॅरेथॉनच्या दिवशी विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये वाहनांना बंदी राहणार आहे. पायी किंवा रेस-डे शटल बसद्वारे कार्यक्रमाच्या ठिकाणी प्रवेश देण्यात येणार आहे..दोन प्रवेशद्वार खुले राहणारधावपटूंनी खालील दोन प्रवेशद्वारांमधूनच विद्यापीठ परिसरात प्रवेश करावा.गणेशखिंड रस्ता : मुख्य विद्यापीठ प्रवेशद्वार (आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज चौक, मॉडेल कॉलेज ऑफ आर्ट्ससमोर) आणि जनरल जोशी प्रवेशद्वार..दुय्यम पार्किंग (मर्यादित)एनडीए-पाषाण रस्त्यावर पुणे ग्रामीण पोलिस मैदानावर मर्यादित पार्किंग.येथे वाहने लावून धावपटूंनी गणेशखिंड गेटपर्यंत पायी यावे. तेथून पुढे शटल व्यवस्था आहे..नागरिक व धावपटूंसाठी सूचनाविद्यापीठाच्या परिसरात व्यक्तिगत वाहनांना बंदीठरवलेल्या प्रवेशद्वारांशिवाय इतर मार्ग बंदपार्किंगसाठी वेळेपूर्वी दाखल व्हावेशटल बसची सेवा वेळेवर उपलब्ध .‘सकाळ’ आयोजित बजाज पुणे मॅरेथॉनमध्ये धावणाऱ्या सर्व धावपटूंना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे खूप खूप शुभेच्छा! पुणे शहराचा उत्साह तुमच्या धावण्याला नवी ऊर्जा देवो. तुमचे परिश्रम यशस्वी व्हावेत! पुण्याच्या रस्त्यांवर आज तुमची जिद्द आणि उत्साह दिसेल. प्रत्येक किलोमीटरचा आनंद घ्या आणि फिनिश लाईन मोठ्या अभिमानाने ओलांडा! ऑल द बेस्ट!- डॉ सुरेश गोसावी, कुलगुरू- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.