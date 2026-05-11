पुणे

खेड तालुक्यात बाजरी जोमात

चाकण, ता. ११ : खेड तालुक्यात यंदाच्या उन्हाळी हंगामात बाजरी पीक जोमात आहे. वळवाच्या पावसाने बाजरीचे नुकसान केले नाही. यामुळे उत्पादन वाढेल, अशी आशा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
यंदा वेळेवर झालेली पेरणी, उपलब्ध सिंचन सुविधा, अनुकूल हवामानामुळे बाजरीचे पीक सध्या जोमात दिसत आहे.
तालुक्यात उन्हाळी बाजरीचे पीक सुमारे १५५९ हेक्टर क्षेत्रावर आहे. विशेषतः कमी पाण्यात येणारे, कमी खर्चिक पीक म्हणून बाजरीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. रोग व किडींचा प्रादुर्भाव कमी असल्याने पीक जोमात असल्याने शेतकऱ्यांकडून समाधान व्यक्त करत आहेत.
स्थानिक बाजारात बाजरीला चांगला भाव मिळण्याची अपेक्षा असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
खेड तालुक्यात बाजरीचे पीक समाधानकारक आहे. त्यामुळे उत्पादनही चांगले निघेल. दरवर्षी क्षेत्रात वाढ होत आहे, असे खेड तालुका कृषी अधिकारी वैभव विश्वे यांनी सांगितले.


