पुणे

Pune Green Initiative: वटपौर्णिमेनिमित्त बकोरी देवराईत वडाचे पूजन; दादा बाबाजी वारघडे प्रतिष्ठानच्या वृक्षसंवर्धन व जलसंधारण उपक्रमाचे डॉ. यशवंत माने यांच्याकडून कौतुक

वटपौर्णिमेनिमित्त बकोरी देवराईत वडाचे वृक्षारोपण, दादा बाबाजी वारघडे प्रतिष्ठानच्या वृक्षसंवर्धन व जलसंधारण उपक्रमाचे डॉ. यशवंत माने यांच्याकडून कौतुक
Tree plantation and worship program organized at Bakori Devrai Vanrai Project on the occasion of Vat Purnima

Tree plantation and worship program organized at Bakori Devrai Vanrai Project on the occasion of Vat Purnima

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुनील जगताप,

उरुळी कांचन : वटपौर्णिमेचे औचित्य साधून ट्री टॉक फाऊंडेशन व दादा बाबाजी वारघडे प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने बकोरी देवराई वनराई प्रकल्पात वडाच्या वृक्षाचे वृक्षारोपण व पूजन करण्यात आले.यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) डॉ.यशवंत माने यांनी दादा बाबाजी वारघडे प्रतिष्ठानच्या वृक्षसंवर्धन व जलसंधारणाच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले.बकोरी व केसनंद परिसरातील खडकाळ डोंगरमाथ्यावर गेल्या दहा वर्षांपासून सातत्याने वृक्षारोपण व संवर्धनाचे काम सुरू असून,आजपर्यंत एक लाखांहून अधिक झाडांची लागवड करण्यात आली आहे.त्याचबरोबर सुमारे ५ कोटी लिटर वाहून जाणारे पाणी जमिनीत मुरविण्याचे महत्त्वपूर्ण जलसंधारणाचे कार्य पूर्ण करण्यात आले आहे.

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