खंडोबाचीवाडीतील विद्यार्थ्यांनी बालआनंद बाजारातून घेतला व्यवहार ज्ञानाचा धडा
खंडोबाचीवाडी (ता. मोहोळ) ः येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या बालआनंद बाजारात खरेदी करताना पालक ग्रामस्थ.
खंडोबाच्यावाडीत बालआनंद बाजारात २० हजारांची उलाढाल
अनगर ः जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खंडोबाचीवाडी येथील विद्यार्थ्यांनी बाल आनंद बाजारामध्ये २० हजारांची उलाढाल करून खरेदी-विक्रीचा अनुभव घेत आकलनातून व्यवहार ज्ञानाचा धडा घेतला. मनोरंजनातून कृतियुक्त व्यवहार ज्ञान मिळावे या उद्देशाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खंडोबाचीवाडी शाळेमध्ये बाल आनंद बाजार व फूड फेस्टिवलचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी शेतातील फळभाज्या पालेभाज्या व विविध फळे तसेच खाऊ गल्ली मध्ये पाणीपुरी, भेळ, समोसा, वडापाव पॅटीस, इडली, पुरी भाजी अशा अनेक पदार्थांचे स्टॉल लावले होते. विद्यार्थी बाजारामध्ये आपले साहित्य विकावे यासाठी वेगवेगळे फंडे वापरून ग्राहकांना आकर्षित होते. पालक व ग्रामस्थांनी या बाल आनंद बाजार मेळाव्याला उत्तम प्रतिसाद देऊन खरेदी केली. विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवा व त्यांना प्रेरणा व प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पालकांनी विद्यार्थ्यांना मदत केली. या बालआनंद बाजारात सुमारे वीस हजार रुपयांची उलाढाल झाली. शाळेचे मुख्याध्यापक धनंजय सुरवसे, शहाजान मुलाणी, विकास सरक, अनुराधा नांदवटे दत्तात्रय थोरात व अच्युत ढवण यांनी परिश्रम घेतले.