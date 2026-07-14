पुणे

Temple Theft: भवानी पेठेतील बालाजी मंदिरात पुजाऱ्याची विश्वासघातकी चोरी; सहा लाखांच्या चांदीच्या दागिन्यांसह फरार

भवानी पेठेतील बालाजी मंदिरातील पुजाऱ्यानेच गाभाऱ्यातील साडेसहा किलो चांदीचे दागिने आणि आभूषणे चोरल्याने भक्तांमध्ये संताप, सीसीटीव्ही फुटेजमधून प्रकार उघड
A priest allegedly stole 6.5 kg of silver ornaments from Balaji Temple in Pune before fleeing the premises.

A priest allegedly stole 6.5 kg of silver ornaments from Balaji Temple in Pune before fleeing the premises.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : भवानी पेठेतील बालाजी मंदिरातून पुजाऱ्यानेच साडेसहा किलो चांदीचे दागिने आणि आभूषणे चोरून नेल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना १३ जुलै रोजी पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडली.

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