Solar Power Extra Charges: स्व-उपभोग सौर विजेवर अतिरिक्त शुल्काचा प्रस्ताव; ग्राहक पंचायतीचा तीव्र विरोध, राज्यभर जनजागृती व आंदोलनाची चेतावणी

मंचर : १० किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या ऑन-ग्रिड सौर वीज प्रकल्पांवर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (ED), ग्रीड सपोर्ट चार्जेस ,एफ.ए.सी. यांसह विविध अतिरिक्त शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाला अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतिचा विरोध आहे.ग्राहकांनी तयार केलेल्या सोलर विजेवर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लावणे कायद्याला धरून नाही.वीज ग्राहकांच्या न्याय हक्कासाठी गावोगावी जनजागृती मेळावे घेऊन आवश्यक असल्यास आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला जाईल," असा इशारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्य महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी दिला आहे..ते म्हणाले,या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटर कमिशन (MERC) तसेच महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (महावितरण) यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.राज्य व केंद्र शासनाकडून अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहनासाठी विविध सवलती दिल्या जात असताना, सौर ऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे हे धोरणात्मक विसंगतीचे द्योतक आहे. सध्या ग्राहकांनी ३ ते ५ वर्षांत गुंतवणुकीवर परतावा मिळेल या अपेक्षेने सौर प्रकल्प उभारले आहेत; मात्र प्रस्तावित शुल्क लागू झाल्यास हा कालावधी थेट १० ते १२ वर्षांपर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे मध्य महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बाळासाहेब सिताराम औटी यांनी सांगितले की, Electricity Act 2003 नुसार स्वतः निर्माण करून स्वतः वापरली जाणारी वीज ही विक्री मानली जात नाही. त्यामुळे अशा विजेवर Electricity Duty लावणे कायद्याच्या विरोधात आहे. तसेच भारतीय संविधानाच्या कलम २६५ नुसार कायदेशीर अधिकाराशिवाय कर आकारणी करता येत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हरित ऊर्जा धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचे निर्णय घेतल्यास अक्षय ऊर्जेच्या प्रसाराला अडथळा निर्माण होईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.ग्राहक पंचायतने या प्रस्तावावर तात्काळ स्थगिती देण्याची, व्यापक सार्वजनिक सल्लामसलत आयोजित करण्याची, आधीच गुंतवणूक केलेल्या ग्राहकांना "Grandfathering Protection" देण्याची तसेच अभ्यास समितीत ग्राहक प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे.."सोलर लावा म्हणायचे, आता कर लावा म्हणायचे?"अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका करताना म्हटले की, "एकीकडे 'प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना' सांगून नागरिकांना सौर ऊर्जेकडे वळवायचे आणि आता त्याच ग्राहकांवर करांचा बोजा टाकायचा, ही ग्राहकविरोधी भूमिका आहे.""लाखो रुपये खर्च करून सौर प्रकल्प उभारणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्वीकारणाऱ्या नागरिकांनाच आता दंडित केले जात आहे. हा निर्णय म्हणजे आधी प्रोत्साहन देऊन नंतर आर्थिक फास आवळण्यासारखाच आहे," असे ते म्हणाले..दृष्टीक्षेप : १० किलोवॅटपेक्षा जास्त सौर प्रकल्पांवर अतिरिक्त शुल्काचा प्रस्ताव• Electricity Duty, Grid Support Charges, FAC लागू करण्याची तयारी• परताव्याचा कालावधी ३–५ वर्षांवरून १०–१२ वर्षांपर्यंत वाढण्याची शक्यता• अक्षय ऊर्जा गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची भीती• ग्राहक पंचायतीची स्थगिती व सल्लामसलतीची मागणी.