Tribute to Ajit Pawar: आंबेगाव-शिरूरच्या विकासाला चालना देणारे (स्व.) अजित पवार; योगदान कायम स्मरणात राहील बाळासाहेब बेंडे यांची भावना

मंचर : आंबेगाव-शिरूर विधानसभा मतदारसंघाच्या विकासाला माजी उपमुख्यमंत्री (स्व.) अजित पवार यांनी मोठी चालना दिली. माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मांडलेल्या विविध विकासकामांच्या मागण्या त्यांनी तत्परतेने मार्गी लावल्या. त्यामुळे हुतात्मा बाबू गेनू सागर ( डिंभे धरण ) उजवा-डावा कालवे, घोड, मीना नदी व वेळनदीवरील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, भीमाशंकर परिसर विकास, आदिवासी भागातील अद्ययावत आश्रमशाळा इमारती,वीज उपकेंद्र, तसेच तांबडे मळा येथील २०० खाटांचे सामान्य रुग्णालय यांसारखी महत्त्वाची कामे साकार झाली. त्यांचे हे योगदान जनतेच्या कायम स्मरणात राहील. आज त्यांची उणीव सातत्याने जाणवते, असे प्रतिपादन भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी केले..मंचर ( ता. आंबेगाव ) येथील शरदचंद्र पवार सभागृहात बुधवार (ता.२२) अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना, शरद सहकारी बँक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती मंचर व आंबेगाव तालुका खरेदी-विक्री संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'जनसेवा सप्ताह' कार्यक्रमाच्या शुभारंभप्रसंगी बेंडे बोलत होते . कार्यक्रमाच्या प्रारंभी (स्व.) अजित पवार यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. शरद बँकेचे संचालक दत्ता थोरात, शिवाजीराव लोंढे, ऍड राहुल पडवळ, प्रकाश घोलप, बाळासाहेब बाणखेले, मच्छिंद्र गावडे, प्रसाद कराळे, नगरसेविका माणिक गावडे,मालती थोरात उपस्थित होते..आंबेगाव तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष विष्णू हिंगे व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात यांनी अजितदादांच्या सहवासातील अनुभव सांगितले. "वक्तशीरपणा, निर्णयक्षमता आणि गतिमान कामकाज ही अजितदादांची ओळख होती. कोणत्याही नागरिकाचे काम प्रलंबित राहू नये, यासाठी ते संबंधित अधिकाऱ्यांशी तातडीने संपर्क साधत. काम झाले नाही तर पुन्हा भेटा, असेही ते संबंधितांना सांगत असत. त्यांच्या जाण्याने सर्वसामान्य जनतेचा आधार हरपला आहे," असे त्यांनी नमूद केले.किसनराव सैद ,सुषमा शिंदे, अंकिता वाळूज, सागर काजळे, वैभव उंडे यांची मनोगते झाली. निलेश पडवळ यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.