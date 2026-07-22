पुणे

Tribute to Ajit Pawar: आंबेगाव-शिरूरच्या विकासाला चालना देणारे (स्व.) अजित पवार; योगदान कायम स्मरणात राहील बाळासाहेब बेंडे यांची भावना

आंबेगाव-शिरूरच्या सर्वांगीण विकासाला (स्व.) अजित पवारांनी दिलेल्या चालनेची भावपूर्ण आठवण; भीमाशंकर परिसर, सिंचन प्रकल्प, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील कामांची जनसेवा सप्ताहात कृतज्ञतेने उजळणी
During the Janseva Saptah inauguration in Manchar, leaders highlighted Ajit Pawar's role in irrigation, healthcare, education and infrastructure projects.

During the Janseva Saptah inauguration in Manchar, leaders highlighted Ajit Pawar's role in irrigation, healthcare, education and infrastructure projects.

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : आंबेगाव-शिरूर विधानसभा मतदारसंघाच्या विकासाला माजी उपमुख्यमंत्री (स्व.) अजित पवार यांनी मोठी चालना दिली. माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मांडलेल्या विविध विकासकामांच्या मागण्या त्यांनी तत्परतेने मार्गी लावल्या. त्यामुळे हुतात्मा बाबू गेनू सागर ( डिंभे धरण ) उजवा-डावा कालवे, घोड, मीना नदी व वेळनदीवरील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, भीमाशंकर परिसर विकास, आदिवासी भागातील अद्ययावत आश्रमशाळा इमारती,वीज उपकेंद्र, तसेच तांबडे मळा येथील २०० खाटांचे सामान्य रुग्णालय यांसारखी महत्त्वाची कामे साकार झाली. त्यांचे हे योगदान जनतेच्या कायम स्मरणात राहील. आज त्यांची उणीव सातत्याने जाणवते, असे प्रतिपादन भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी केले.

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