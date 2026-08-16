लोकनेते बाळासाहेब देसाईंच्या स्मारकाचे लोकार्पण
सातारा, ता. १६ : येथील पोवई नाका परिसरातील लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या तैलचित्ररूपी स्मारकाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्राणालीद्वारे लोकार्पण झाले.
यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सातारा पालिकेचे नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई, पालिकेचे उपाध्यक्ष ॲड. डी. जी. बनकर यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील जनतेच्या विकासासाठी त्यांनी घेतलेले कष्ट आणि सहकार क्षेत्राला दिलेली दिशा आहे. त्यांनी महाराष्ट्रात रस्ते पुलांचे जाळे निर्माण केले. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दारे खुली व्हावीत, शिक्षण संस्थांचा विस्तार व्हावा आणि सामान्य कुटुंबातील मुलांना पुढे जाण्याची संधी मिळावी, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. लोकेनेते बाळासाहेब हे दूरदर्शी नेते होते, त्यांनी संसदीय लोकशाहीचा पाया रचला. त्यांचे स्मारक युवा पिढीला ऊर्जा, प्रेरणा देणारे ठरले, असाही विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
श्री. देसाई म्हणाले, ‘‘तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्मारकाची उभारणी केली असून, हे स्मारक प्रत्येक नागरिकाला बाळासाहेबांच्या विचारांची आठवण करून देईल.’’
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सातारा : स्मारक लोकार्पणप्रसंगी शंभूराज देसाई. शेजारी संतोष पाटील, याशनी नागराजन, निखिल पिंगळे व इतर मान्यवर. (प्रमोद इंगळे : सकाळ छायाचित्रसेवा).
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