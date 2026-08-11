पुणे

बाळासाहेब देसाई स्मारकाचे शनिवारी अनावरण

बाळासाहेब देसाई स्मारकाचे शनिवारी अनावरण
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बाळासाहेब देसाईंच्या पुतळ्याचे
शनिवारी अनावरण

सातारा, ता. ११ : स्वातंत्र्यदिनाच्या अमृतमहोत्सवी वातावरणात सातारा शहरातील पोवई नाका येथील लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या पुतळ्याचे अनावरण शनिवारी (ता. १५) सकाळी १०.३० वाजता पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांची उपस्थिती असेल. जिल्ह्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक, कृषी, सहकार आणि राजकीय जडणघडणीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या कार्याचे स्मरण आणि नव्या पिढीला त्यांच्या विचारांची ओळख करून देणारा हा ऐतिहासिक क्षण ठरणार आहे.
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