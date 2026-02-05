झाडाचे संवर्धन करून जपल्या वडिलांच्या स्मृती
वडगाव निंबाळकर, ता. ५ : कुरणेवाडी (ता. बारामती) येथील जय मल्हार क्रांती संघटना पुणे जिल्हा अध्यक्ष नानासाहेब मदने व पोलिस हवालदार संतोष मदने यांचे वडील बाळासाहेब महादेव मदने यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांचा सावडण्याचा कार्यक्रम सगोबावाडी येथील राहत्या घराजवळ पार पडला. पारंपरिक रूढींना छेद देत मदने कुटुंबीयांनी अस्थी आणि राख नदीत विसर्जन न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये, नदी प्रदूषण टळावे या उद्देशाने अस्थी व राख पाण्यात न विसर्जित करता पणदरे विकास मंच सावित्रीबन येथे वडाचे झाड लावून त्या झाडाच्या बुंध्यात टाकण्यात आल्या. वडाचे झाड बाळासाहेब मदने यांच्या स्मृतीचे प्रतीक म्हणून जपले जाईल आणि वाढविले जाईल असा संकल्प मदने बंधूंनी केला.
यावेळी महेंद्र माने, बापूराव गोरगल, संतोष शेलार, संभाजी चव्हाण, भाऊसाहेब मदने, पुष्कराज गायकवाड, संभाजी गोरगल, धोंडिबा खोमणे, महेश जाधव, बापूराव मदने, नवनाथ वाबळे उपस्थित होते.