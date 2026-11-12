स्व. बाळासाहेब ठाकरेंच्या जन्मशताब्दीनिमित्त ‘फटकारे’ व्यंगचित्र स्पर्धा

बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त ‘फटकारे’
१५ नोव्हेंबरला हुतात्मा बागेत जिल्हास्तरीय व्यंगचित्र स्पर्धा; सुषमा अंधारे यांची उपस्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १२ : शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त सोलापुरात ‘फटकारे’ या जिल्हास्तरीय व्यंगचित्र स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सोलापूर शहर शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या वतीने रविवारी (ता. १५) सकाळी ९.३० ते ११ या वेळेत हुतात्मा बाग, लकी चौक येथे ही स्पर्धा होणार आहे. स्पर्धा सर्वांसाठी खुली असून विजेत्यांना रोख पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. संपर्कनेत्या तथा प्रवक्त्या सुषमा अंधारे प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
सोलापुरातील व्यंगचित्रकार उन्मेश शहाणे आणि शेरशहा डोंगरी परीक्षक म्हणून काम पाहणार आहेत. चित्रकार नितीन खिलारे, आप्पासाहेब काडादी कला महाविद्यालयाचे प्राचार्य सचिन गायकवाड आणि व्यवसाय कला केंद्र कुचन प्रशालेच्या प्राचार्या प्रतिभा धोत्रे यांचीही उपस्थिती राहणार आहे.
स्पर्धेनंतर लगेचच बक्षीस वितरण होणार आहे. व्यंगचित्रकलेची आवड असलेल्या नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संयोजक तथा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सोलापूर महानगरप्रमुख महेश धाराशिवकर यांनी केले. याप्रसंगी प्रताप चव्हाण, भीमाशंकर केंगनाळकर, तुषार अवताडे, सुरेश जगताप आदी उपस्थित होते.
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