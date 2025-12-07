पुणे : ‘‘पुणे तत्वज्ञानाच्या विचारांचे केंद्र कायम राहिलेले आहे. समाजात चर्चा होऊन चुकतेय कुठे हे पाहणं, चुकत असेल तर त्यावर बोट ठेवून ते दुरुस्त करायला लावणे ही भूमिका पुणेकरांनी पूर्वी स्पष्टवक्तेपणाने घेतली आहे. पुणेकर मंडळी जागरूक आहेत. आता देशातील लोकशाही धोक्यात आहे. ही लोकशाही वाचवण्यासाठी पुण्याने पुढाकार घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली. ते बालगंधर्व कलादालन येथे आयोजित ‘लोकशाहीची हत्या?, वोट – चोरी’ या प्रदर्शनाचे उद्घाटन थोरात यांच्या हस्ते रविवारी झाले त्यावेळी ते बोलत होते. .सेवा, कर्तव्य, त्याग सप्ताहाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉंग्रेस चे सरचिटणीस प्रथमेश आबनावे यांनी आयोजित केलेल्या या प्रदर्शनाच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी, प्रमुख पाहूणे महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉंग्रेस चे अध्यक्ष शिवराज मोरे, माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, शिवसेना (उबाठा) चे शहराध्यक्ष संजय मोरे, काँग्रेस नेते गोपाळ तिवारी, वीरेंद्र किराड, अविनाश बागवे, स्वाती शिंदे, लता राजगुरू आदी उपस्थित होते..Pune Accident: 'ट्रॅक्टर व ट्रकच्या अपघातात चालकाचा होरपळून मृत्यू'; भिगवण-बारामती रस्त्यावर भीषण अपघात, ट्रॅक्टरचे दोन तुकडे अन्...थोरात म्हणाले, ‘‘भाजप सत्तेसाठी काहीही करतो. मते मिळविण्यासाठी वेगवेगळे फंडे राबवले जातात. त्यापैकी धार्मिक ध्रुवीकरण, सरकारचे पैसे वाटणे, इव्हीएम चा घोटाळा, मतदारांची संख्या कमी करणे, वाढवणे असे अनेक मार्ग आहेत. हे लपून छपून नाही तर उघड – उघड केले जाते. आमच्या काळात मुख्यमंत्र्यांवर साधे आरोप झाले तरी कॉंग्रेस कडून राजीनामा घेतला जात होता. मात्र, भाजपच्या काळात मतांची चोरी होते. कुस्तीपटूंवर अत्याचार करणारे, मुख्य न्यायाधीशांवर बूट भिरकावणारे मोकाट फिरतात. दुसरीकडे सोनम वांगचुक यांचा दोष नसताना त्यांना आत टाकले जाते. इतके काही होत असतानाही जर सर्वसामान्य पेटून उठत नसेल तर ही खरोखर लोकशाहीची हत्या आहे.’’.यावेळी थोरात यांनी कॉंग्रेसने केलेल्या कामाचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की आता पुतीन भारतात आले. परंतु, त्यांच्याशी मैत्री ही पंडित नेहरू यांनी जोडलेली आहे. भारताचा रशिया कायम मित्र आहे. आता पुन्हा भाजप वर जुने मित्र जोडण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेस चा विचार हा पुरोगामी आहे. सर्व समाज सुधारकांच्या विचारांतून तयार झालेला आहे. कॉंग्रेसच्या काळात शिक्षणाचा अधिकार, अन्नसुरक्षेचा अधिकार, ,आरोग्याचा अधिकार भूसंपादन कायद्यात बदल केला. यावेळी, मोहन जोशी, शिवराज मोरे यांचीही भाषणे झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.