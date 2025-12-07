पुणे

Balasaheb Thorat : लोकशाही वाचवण्यासाठी पुण्याने पुढाकार घ्यावा - 'बाळासाहेब थोरात'; 'लोकशाहीची हत्‍या, वोटचोरी’ प्रदर्शनाचे उद्घाटन!

Political Exhibition : बालासाहेब थोरात यांनी पुण्यातील ‘लोकशाहीची हत्या? वोट चोरी’ या प्रदर्शनाचे उद्घाटन करून देशातील लोकशाहीवर वाढत असलेल्या धोक्यांवर प्रकाश टाकला. पुणेकरांनी नेहमीप्रमाणे पुढाकार घेऊन लोकशाहीच्या रक्षणासाठी उभे राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
Balasaheb Thorat Calls on Pune to Lead the Fight for Saving Democracy

Balasaheb Thorat Calls on Pune to Lead the Fight for Saving Democracy

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘‘पुणे तत्‍वज्ञानाच्या विचारांचे केंद्र कायम राहिलेले आहे. समाजात चर्चा होऊन चुकतेय कुठे हे पाहणं, चुकत असेल तर त्‍यावर बोट ठेवून ते दुरुस्त करायला लावणे ही भूमिका पुणेकरांनी पूर्वी स्‍पष्‍टवक्‍तेपणाने घेतली आहे. पुणेकर मंडळी जागरूक आहेत. आता देशातील लोकशाही धोक्‍यात आहे. ही लोकशाही वाचवण्‍यासाठी पुण्‍याने पुढाकार घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा कॉंग्रेसचे ज्‍येष्‍ठ नेते, माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्‍यक्‍त केली. ते बालगंधर्व कलादालन येथे आयोजित ‘लोकशाहीची हत्‍या?, वोट – चोरी’ या प्रदर्शनाचे उद्घाटन थोरात यांच्‍या हस्‍ते रविवारी झाले त्‍यावेळी ते बोलत होते.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
pune
political
Balasaheb Thorat
political parties

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com