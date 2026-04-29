Balbharati Controversy: बालभारतीच्या पाठ्यपुस्तकांत राष्ट्रगीत‑महाराष्ट्रगीत लेखकांची नावे गायब; ज्येष्ठ अभ्यासकांकडून तीव्र निषेध

सुनील जगतापउरुळी कांचन : बालभारतीकडून छापल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पुस्तकांमधून महाराष्ट्राची सांस्कृतिक,सामाजिक,भौगोलिक जडणघडण व परंपरांची ओळख करून देताना राष्ट्रगीत, महाराष्ट्र गीत यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींची मांडणी केलेली आहे.मात्र या अजरामर गीतांच्या लेखकांच्या नावाचा विसर महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाला पडल्याचे काही जेष्ठ अभ्यासकांच्या लक्षात आल्याने,याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा रंगत आहेत.या पुस्तकांमध्ये छापलेल्या कवितांचे लेखकांची नावे कवितांच्या खाली छापली जातात, तसेच महामंडळाच्या कमिटीच्या पदाधिकारी व सदस्यांची नावे,मुखपृष्ठ करणाराचे नाव,प्रकाशकाचे नाव दिलं जातं यासाठी पुस्तकातील एक पान दिलं जातं,मग या महान अजरामर कला कृतींचे निर्माते महापुरुष रवींद्रनाथ टागोर व गीतकार राजा बढे,ज्यांच्या गीतांना राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर मान्यता देवून त्यांची राष्ट्रगीत व महाराष्ट्रगीत म्हणून निवड केली,त्या लेखकांच्या नावाला या पुस्तकात साधी एक ओळ देता आली नाही ही बाब अत्यंत खेदजनक आणि निषेधार्य आहे असल्याची भूमिका काही ज्येष्ठांनी व्यक्त करून याबाबत महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाचा निषेध केला आहे..अशी महत्वाची माहिती विद्यार्थी दशेतील बालकांच्या नजरेत आलीच नाही तर या राष्ट्रगीताचे व महाराष्ट्रगीताचे करते करविते नेमके कोण हे कसे कळणार असा सवाल याठिकाणी उपस्थित होतो आहे.याबाबत या मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेले शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे..महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ ही महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत वसंतराव नाईक सरकारच्या कारकिर्दीत २७ जानेवारी १९६७ रोजी स्थापन केलेली ही संस्था असून बालभारती या नावाने ती ओळखली जाते. महाराष्ट्रातील शालेय अभ्यासक्रमासंबंधी संशोधन करणे,त्यानुसार शालेय अभ्यासक्रम तयार करणे,या अभ्यासक्रमानुसार पाठ्यपुस्तके तयार करणे आणि विद्यार्थ्यांना कमीत कमी व योग्य दरात वेळेवर पुस्तके उपलब्ध करणे ही कार्ये ही संस्था करते.संस्थेचे मुख्य कार्यालय पुण्यात आहे.औरंगाबाद आणि नागपूर येथे संस्थेची विभागीय कार्यालये आहेत.महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ हे बालभारती प्रकाशनाद्वारे इयत्ता पहिली ते बारावीची सर्व विषयांची मिळून जवळपास चार कोटी पाठ्यपुस्तके छापून वितरित करते.दरवर्षी सुमारे १९ कोटी पुस्तकांची छपाई करून त्यांचे वितरणबालभारती मार्फत केले जाते. महाराष्ट्रातील एक लाखाहून अधिक शाळांमधून बालभारतीची पुस्तके वापरली जातात..'जन गण मन'हे राष्ट्रगीत रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिले,मूळ भाषा बंगाली,११ डिसेंबर १९११ रोजी पहिल्यांदा गायले गेले,त्याचे प्रकाशन जानेवारी १९१२ मध्ये 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' मध्ये 'भारत विधाता' या नावाने झाले तर २४ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान सभेने अधिकृत राष्ट्रगीत म्हणून घोषित केले.राष्ट्रगीताची पूर्ण आवृत्ती सुमारे ५२ सेकंदाची आहे.हे गीत मूळ ५ कडव्यांचे आहे,पण राष्ट्रगीत म्हणून फक्त पहिले कडवे गायले जाते.महाराष्ट्राचे राज्यगीत 'जय जय महाराष्ट्र माझा' हे राजा बढे यांनी लिहिले आहे. गीतकार कवी राजा बढे, संगीतकार : श्रीनिवास खळे, गायक: प्रथम शाहीर साबळे यांनी गायले,त्यामुळे ते खूप लोकप्रिय झाले. रचना : १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापनेवेळी रचले गेले राज्यगीत म्हणून दर्जा : १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्र सरकारने याला अधिकृत राज्यगीत म्हणून घोषित केले.हे गीत महाराष्ट्राची संस्कृती,इतिहास आणि अस्मिता यांचे वर्णन करते.सरकारी कार्यक्रमांमध्ये आता राष्ट्रगीत झाल्यावर हे राज्यगीत वाजवले जाते..राष्ट्रगीत व महाराष्ट्रगीत ही दोन्ही गीते देश अन राज्य सरकारांनी स्वीकारली असल्याने ती राष्ट्रीय मालकीची झाली असल्याने,आम्हाला त्याच्या निर्मात्यांची नांवे द्यावीत असे वाटले नाही.तरी देखील हा आक्षेप लक्षात घेवून नियामक मंडळापुढे विषय ठेवून यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न राहील.अनुराधा ओक, संचालिका, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.