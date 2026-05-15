पुणे

बाणेर-बालेवाडीत आज आंदोलन

बालेवाडी, ता. १५ : बाणेर, बालेवाडी, पाषाण आणि महाळुंगे परिसरात वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे नागरिक कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी शनिवारी (ता. १६) बालेवाडी फाटा चौक, बाणेरमध्ये जनआंदोलन पुकारले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पूर्वकल्पना न देता वीज खंडित होणे, उपकरणांचे होणारे नुकसान आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळणारा प्रतिसाद समाधानकारक नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे. त्यामुळे बाणेर, बालेवाडी, पाषाण रेसिडेंट असोसिएशन (बीबीपीआरए), बाणेर बालेवाडी नागरिक मंच आणि महाळुंगे रेसिडेंट असोसिएशनतर्फे सायंकाळी सहा वाजता हे आंदोलन होणार आहे.

