पुणे

Pune Corporate Fraud: बालेवाडीतील मोबिलिटी स्मार्ट सोल्यूशन्स कंपनीत कर्मचाऱ्याकडून बनावट चलन, ई-मेलच्या आधारे अडीच कोटींचा अपहार

बनावट चलन, व्हाउचर व ई-मेलच्या आधारे कंपनीचा विश्वासघात; कर्मचाऱ्याने पुरवठादारांचे बँक तपशील बदलून अडीच कोटींचा निधी स्वतःच्या खात्यात वळवला
"Balewadi company fraud Pune"

"Balewadi company fraud Pune"

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : बनावट चलनांचा आणि ई-मेलचा वापर करून कंपनीच्या सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ही घटना बालेवाडी येथील मोबिलिटी स्मार्ट सोल्यूशन्स या कंपनीत घडली.

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