Pune Parking Scam : बालगंधर्वमध्ये हॉटेलच्या पार्किंगचा ‘प्रवेश’, ठेकेदाराला हाताशी धरून व्यावसायिकाचे भलतेच नाटक

Balgandharva Controversy : बालगंधर्व रंगमंदिरातील पार्किंगवर हॉटेल व्यावसायिकांचा अनधिकृत वापर, सार्वजनिक जागेचा खाजगी ग्राहकांसाठी गैरवापर समोर.
पुणे : बालगंधर्व रंगमंदिर येथे रसिक प्रेक्षकांना, कलाकारांना पुरेसे पार्किंग मिळणे अपेक्षित आहे; पण या पार्किंगमध्ये थेट घोले रस्त्यावरील एका हॉटेल व्यावसायिकाने ठेकेदाराला हाताशी धरून ग्राहकांच्या गाड्यांची व्यवस्था केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या संदर्भात व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, हॉटेलचा कर्मचारी आम्ही पार्किंग विकत घेतले असल्याचा दावा करत आहे.

