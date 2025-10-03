पुणे

Pune News : बालगंधर्व पार्किंगचा गैरवापर करूनही कारवाईस टाळाटाळ

बालगंधर्व रंगमंदिरातील वाहनतळाचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाल्यानंतर महापालिका प्रशासन, ठेकेदार, हॉटेल व्यावसायिकातील साटेलोटे आले समोर.
पुणे - बालगंधर्व रंगमंदिरातील वाहनतळ हे हॉटेल व्यावसायिकाला वापरायला दिल्याचा प्रकार समोर येऊन सुमारे १५ दिवस उलटून गेले. तरीही पुणे महापालिका प्रशासनाकडून केवळ नोटीस देणे, खुलासा मागविणे असे कागदी घोडे नाचवत आहे. प्रत्यक्षात ठेकेदारावर कारवाई झालीच नाहीच. पण तेथील कामात ही सुधारणा झालेली नाही. प्रशासन ठेकेदाराला पाठीशी का घालत आहे? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

