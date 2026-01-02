भाजप आमदारासह ११ जणांविरोधात गुन्हे
बंगळूर, ता. २ : बळ्ळारी शहरात वाल्मीकी पुतळा अनावरण कार्यक्रमासाठी फलक लावण्यावरून गुरुवारी (ता. १) दोन गटांत झालेल्या तीव्र संघर्षानंतर गोळीबाराची घटना घडली. त्यात काँग्रेस कार्यकर्ते राजशेखर रेड्डी यांचा मृत्यू झाला. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शहरात मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या हिंसाचारप्रकरणी भाजप आमदार जनार्दन रेड्डी, माजी मंत्री श्रीरामुलू, माजी आमदार सोमशेखर रेड्डी यांच्यासह ११ जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. वाल्मीकी पुतळ्याचे अनावरण शनिवारी (ता. ३) होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी फलक लावण्याच्या मुद्द्यावरून काल काँग्रेस आमदार नारा भरत रेड्डी आणि भाजप आमदार जनार्दन रेड्डी यांच्या समर्थकांमध्ये जोरदार झटापट झाली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. नारा भरत रेड्डी यांचे निकटवर्तीय सतीश रेड्डी यांच्या खासगी अंगरक्षकाने केलेल्या गोळीबारामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली.या गोळीबारात राजशेखर रेड्डी यांचा मृत्यू झाला.
