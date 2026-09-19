केळीच्या आवकेत मोठी घट
बऱ्हाणपूरमधील व्यापारी लॉबी दर पाडत असल्याचा आरोप
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
जळगाव ः खानदेशात मागील आठवड्यात केळीच्या आवकेत मोठी घट झाली आहे. मात्र दर अस्थिर असून, ऐन सणासुदीच्या काळात खानदेश आणि मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूरमधील व्यापारी लॉबी दर पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
खानदेशात केळीची थेट किंवा शिवार खरेदी केली जाते. सध्या खानदेशात दर्जेदार केळी काढणीवर आली आहेत. मध्य प्रदेशात मात्र जुनारी बागा आणि पिलबाग केळीमधून आवक होत असून, बाजार समितीत लिलाव केले जात आहेत. तेथे कमी दर्जाच्या केळीची आवक अधिक आहे. मागील पाच ते सहा दिवसांत बऱ्हाणपूरमधील केळीच्या दरात सातत्याने घट झाली आहे. आवकेत घट होऊनही दर कमी झाल्याचे चित्र आहे.
शुक्रवारी (ता. १९) तेथील केळीला कमाल २३२१ रुपये, तर किमान १४०० आणि ६०० रुपये प्रति क्विंटल दर जाहीर झाले. तेथे दररोज ८८ ते ९० ट्रक केळीची आवक होत आहे. एका ट्रकची क्षमता १२ ते १८ टन आहे. सात ते आठ दिवसांपूर्वी दररोज सरासरी १२० ट्रक केळीची आवक होत होती.
दुसरीकडे, खानदेशात बऱ्हाणपूरमधील दरांनुसार केळीची खरेदी केली जात आहे. तेथील दरांमधील घडामोडींचा दाखला देत खानदेशातील खरेदीदारही कमी दरात केळी खरेदी करीत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे रावेर आणि चोपडा येथे केळीचे लिलाव करून दर जाहीर करावेत आणि त्यानुसार शिवार खरेदी करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात केळी दर समितीकडून दर जाहीर केले जातात. मात्र या दरानुसार केळीची खरेदी होत नसल्याची स्थिती आहे. सध्या खानदेशात केळीची किमान ७०० ते कमाल १८०० रुपयांपर्यंत प्रति क्विंटल दराने खरेदी सुरू आहे.
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खानदेशातही आवकेत घट
खानदेशातही केळीच्या आवकेत घट झाली आहे. कांदेबाग केळीची काढणी ९५ टक्के पूर्ण झाली आहे. आता उशिराच्या कांदेबाग आणि नवती केळीची काढणी सुरू होईल. सध्या खानदेशात दररोज ७५ ते ८० ट्रक केळीची आवक होत आहे. एका ट्रकची क्षमता १६ टन आहे. पुढील काळात केळीला किमान २५०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. उत्पादन खर्च वाढल्याने दर वाढणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
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