बारामती शहर : ज्येष्ठ नेते शरद पवार व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ आज बारामती शहरात कडकडीत बंद पाळण्यात येत आहे.

आज सकाळपासूनच लोकांनी आपापले व्यवहार उत्स्फूर्तपणे बंद ठेवून या कारवाईचा निषेध केला आहे. बारामती शहरातील बंदच्या पार्श्वभूमीवर बारामतीत अतिशय कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे . बारामतीचे बस स्थानक, रेल्वे स्थानक तसेच महत्त्वाच्या ठिकाणी पोलिसांची उपस्थिती दिसत आहे. आज बारामतीकरांनी अतिशय उत्स्फूर्तपणे या बंदमध्ये सहभागी होत आपले व्यवहार बंद ठेवले आहेत. मात्र औषधांची दुकाने दवाखाने यासारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरू आहेत. आज ठिकठिकाणी लोक एकत्र जमून या कारवाई संदर्भात चर्चा करताना दिसत आहेत. आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे तसेच 144 कलम लागू असल्यामुळे निषेध सभेचे आयोजन रद्द केल्याचे काही ज्येष्ठ मंडळींनी सांगितले. दरम्यान बारामतीतच तणावपूर्ण शांतता जाणवत होती. दरम्यान, शरद पवार यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा निषेध म्हणून आज बारामती शहरातील वैद्यकीय व्यावसायिकांनी देखील या बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. मात्र तात्काळ किंवा अति तात्काळ सेवा देण्यासाठी सर्व दवाखाने सज्ज होते. बारामती शहरातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांना देखील आज सुट्टी देण्यात आली होती. बंदच्या पार्श्वभूमीवर आज पालकांनी देखील विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्याचे टाळले.

