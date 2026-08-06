पुणे

बंधन म्युच्युअल फंडातर्फे कॉन्ट्रा फंड दाखल

बंधन म्युच्युअल फंडातर्फे कॉन्ट्रा फंड दाखल
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बंधन म्युच्युअल फंडातर्फे
कॉन्ट्रा फंड दाखल
पुणे, ता. ६ : बंधन म्युच्युअल फंडाने कॉन्ट्रा फंड योजना दाखल केली आहे. ही ‘कॉन्ट्रारियन’ म्हणजेच प्रचलित प्रवाहाच्या विरुद्ध गुंतवणूक धोरणाचा अवलंब करणारी एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना आहे. ही योजना सोमवारी, १० ऑगस्ट रोजी सुरू होणार असून, ती २४ ऑगस्ट रोजी बंद होईल. हा फंड अशा मूलभूतदृष्ट्या मजबूत कंपन्यांची निवड करतो, ज्या क्षेत्राशी संबंधित चिंता, आव्हाने, व्यापक आर्थिक अनिश्चितता किंवा बाजारातील सध्याच्या नकारात्मक वातावरणामुळे तात्पुरत्या काळासाठी दुर्लक्षित ठरल्या आहेत; मात्र, कालांतराने त्याबद्दलचा दृष्टिकोन आणि त्यांची मूलभूत स्थिती सुधारल्यास त्यांच्या मूल्यांकनात वाढ होण्याची क्षमता आहे.
या योजनेबाबत कंपनीचे सीईओ विशाल कपूर म्हणाले, ‘‘बंधन कॉन्ट्रा फंड अशा वेळी येत आहे, जेव्हा विविध क्षेत्रांमधील मूल्यांकनातील तफावत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, ज्यामुळे निवडक कॉन्ट्रारियन गुंतवणुकीसाठी संधी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक क्षेत्रे आणि कंपन्यांकडे उत्तम व्यवसाय मॉडेल, सुधारत असलेली कमाईची स्पष्टता आणि मजबूत ताळेबंद असूनही, त्यांचे व्यवहार त्यांच्या दीर्घकालीन क्षमतेपेक्षा कमी पातळीवर सुरू आहेत. सुधारत असलेले मूलभूत घटक, कमाईतील सुधारणा आणि अखेरीस बाजाराचे पुनर्मूल्यांकन यांचा लाभ घेणे हा या फंडाचा उद्देश आहे.’’

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