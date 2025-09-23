Pune Crime : मासेविक्रेत्यांकडून २० कोटींची खंडणी उकळल्याप्रकरणी आंदेकर टोळीविरुद्ध गुन्हा

पुणे - गणेश पेठ मच्छी मार्केटमधील मासे विक्रेत्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करून तब्बल १२ वर्षे प्रोटेक्शन मनीच्या नावाखाली खंडणी उकळणाऱ्या कुख्यात सूर्यकांत ऊर्फ बंडू आंदेकर टोळीवर फरासखाना पोलिसांनी संघटितरीत्या खंडणी उकळल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. त्यात आंदेकर कुटुंबातील एका महिलेचाही समावेश आहे..फरासखाना पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीनुसार, आंदेकर टोळीने मागील १२ वर्षांपासून मासे विक्रेत्यांना जीवे मारण्याची धमकी देत दरमहा मोठ्या प्रमाणात खंडणी उकळली. या काळात व्यापाऱ्यांकडून तब्बल २० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम उकळण्यात आल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. या सततच्या वसुलीमुळे अनेक मासेविक्रेते व व्यापारी अक्षरशः कर्जबाजारी झाले असून, आंदेकर टोळीच्या दहशतीमुळे त्यांनी आतापर्यंत आवाज उठविण्याचे टाळले होते..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर पोलिसांनी सुरू केलेल्या कारवाईमुळे व्यापाऱ्यांचे मनोबल वाढले. याच धाडसामुळे अखेर एका व्यापाऱ्याने पुढे येऊन या टोळीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अजित जाधव करीत आहेत. नागरिकांनी कोणतीही भीती न बाळगता तक्रार देण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..शहर पोलिसांच्या कठोर भूमिकेमुळे नागरिकांमध्ये सकारात्मक संदेश गेला आहे. संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांचे समूळ उच्चाटन होईपर्यंत कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा पोलिस प्रशासनाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.