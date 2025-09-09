Ayush Komkar Murder Case: नातवाला संपवण्यापूर्वी बंडू आंदेकरचा सेफ प्लॅन उघड, नंबरकारी म्हणजे काय?

पुण्यातील गणपती विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला घडलेल्या आयुष कोमकर हत्या प्रकरणाने शहर हादरले आहे. या प्रकरणात आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर याने आपल्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी सुटसुटीत योजना आखली होती, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात 13 पैकी 8 आरोपींना अटक केली असून, 5 जण अजूनही फरार आहेत..बदल्याची आग आणि सुनियोजित कटगेल्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी बंडू आंदेकरने हा कट रचला. वनराज यांचा खून करणाऱ्या गणेश कोमकर यांचा मुलगा आयुष कोमकर याला लक्ष्य करण्यात आले. शुक्रवारी, 5 सप्टेंबर रोजी, आयुष क्लास सुटल्यानंतर पार्किंगमध्ये येताच आंदेकर टोळीच्या यश पाटील आणि अमन पठाण यांनी त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यात आयुषचा जागीच मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे, हल्ला करणाऱ्यांमध्ये आंदेकर कुटुंबातील एकही रक्ताचे नाते नसल्याचे समोर आले आहे. बंडू आंदेकरने स्वत:ला आणि कुटुंबाला कायदेशीर कारवाईपासून वाचवण्यासाठी हा "सेफ प्लॅन" रचला होता..Andekar Gang: कशी सुरू झाली आंदेकर टोळीची दहशत? भांड्याचा व्यवसाय ते अंडरवर्ल्ड कनेक्शन! ४ पिढ्यांचा पडद्यामागचा काळा इतिहास.पोलिसांची तत्पर कारवाई पुणे पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत बंडू आंदेकरसह यश पाटील, अमन पठाण, अमित पाठोळे, सुजल मेरगु, स्वराज वाडेकर, तुषार वाडेकर आणि वृंदावनी वाडेकर यांना अटक केली. अपर पोलिस आयुक्त पंकज देशमुख यांनी सांगितले की, यश पाटील आणि अमन पठाण यांनी थेट गोळ्या झाडल्या, तर अमित पाठोळे आणि सुजल मेरगु यांनी शस्त्र पुरवठा आणि रेकी केली. बंडू आंदेकरची मुलगी आणि दोन नातवांनाही अटक झाली आहे. पोलिसांनी फरार असलेल्या 5 आरोपींचा शोध सुरू केला आहे..बंडू आंदेकरचा सेफ प्लॅन काय होता?बंडू आंदेकरने हत्या घडवण्यापूर्वीच स्वत: आणि कुटुंबीयांसाठी "एक्झिट प्लॅन" तयार केला होता. प्रत्यक्ष हल्ल्यात सहभागी असलेले यश पाटील, अमन पठाण, अमित पाठोळे आणि सुजल मेरगु हे आंदेकर कुटुंबाशी रक्ताने जोडलेले नव्हते. यामुळे बंडू आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर थेट कारवाई होण्याची शक्यता कमी झाली होती. पोलिस सूत्रांनुसार, बंडूने हा कट अत्यंत हुशारीने आखला होता, जेणेकरून त्याचे कुटुंब कायदेशीर पेचात अडकणार नाही..रील्स बनवणाऱ्यांवरही कारवाईपोलिस आयुक्त पंकज देशमुख यांनी सांगितले की, या गुन्ह्याशी संबंधित कोणीही सोशल मीडियावर रील्स किंवा पोस्ट अपलोड केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल. तसेच, आंदेकर टोळीविरोधात तक्रार असल्यास नागरिकांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. पोलिसांनी सोमनाथ गायकवाड कुटुंबाला मूळ लक्ष्य असल्याचेही उघड केले आहे..पुण्यातील गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूपया हत्या प्रकरणाने पुण्यातील गुन्हेगारी टोळ्यांचे बदलते स्वरूप पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. गणपती विसर्जनासारख्या सणाच्या काळात अशा घटना घडणे चिंताजनक आहे. पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात कठोर कारवाईचे संकेत दिले असून, फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके तयार केली आहेत.पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात तपास तीव्र केला आहे. फरार असलेल्या 5 आरोपींचा शोध सुरू असून, लवकरच त्यांना ताब्यात घेण्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. या हत्या प्रकरणाने पुण्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आणला आहे. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, पोलिसांनी या टोळ्यांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.नंबरकारी म्हणजे काय?नंबरकारी म्हणजे मुख्य म्होरक्याच्या (गँग लीडरच्या) आजूबाजूला फिरणारे, त्याच्या आदेशाखाली काम करणारे लोक. हे लोक गँगमध्ये सदस्य म्हणून सामील असतात आणि म्होरक्याच्या पाठीशी उभे राहून त्याचे काम पूर्ण करतात. गुन्हेगारी गटात नंबरकारी लोकांची भूमिका महत्त्वाची असते, कारण ते म्होरक्याचे रक्षण करणे, त्याच्या सूचनांवर काम करणे आणि गँगमधील वर्चस्व टिकवून ठेवणे यासाठी जबाबदार असतात. आपल्या म्होरक्यावर विरोधकाकडून वार झाला तर आधी तो स्वत:वर घेणारे, वेळप्रसंगी पलटवून लावणारे आणि बदला घेणारे हे नंबरकारी असतात..Ayush Komkar: मूळ टार्गेट वेगळं होतं, आयुष कोमकरला कसं संपवलं? गुन्हेगारांचा संपूर्ण प्लॅन समोर, पुणे पोलिसांनी काय सांगितलं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.