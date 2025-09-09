पुणे

Ayush Komkar Murder Case: नातवाला संपवण्यापूर्वी बंडू आंदेकरचा सेफ प्लॅन उघड, नंबरकारी म्हणजे काय?

Bandu Andekar Safe Plan in Ayush Komkar Murder Case: How Pune Crime Gangs Operate | आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात बंडू आंदेकरचा कट उघड; पोलिसांनी 8 आरोपींना ठोकल्या बेड्या
पुण्यातील गणपती विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला घडलेल्या आयुष कोमकर हत्या प्रकरणाने शहर हादरले आहे. या प्रकरणात आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर याने आपल्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी सुटसुटीत योजना आखली होती, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात 13 पैकी 8 आरोपींना अटक केली असून, 5 जण अजूनही फरार आहेत.

