Balewadi: पदपथावर अनधिकृत व्यवसाय, पार्किंग; बाणेरमध्ये अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर; प्रशासनावर दिखाऊ कारवाईचा आरोप

बालेवाडी: राधा चौकाकडून बाणेरकडे जाताना येणाऱ्या पीएमपी बस डेपोसमोरील पदपथ सध्या अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडला असून पादचाऱ्यांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. पदपथावर फेरीवाल्यांचे वाढते अतिक्रमण, हातगाड्यांची रांग, दुचाकींचे अनधिकृत पार्किंग आणि पदपथावर मांडलेले विक्रीचे साहित्य, यामुळे पदपथ पूर्णपणे व्यापला जात असून, पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागत आहे..गजबजलेल्या बाणेर परिसरातील या पदपथाच्या ठिकाणी असलेल्या डीमार्टमध्ये सायंकाळच्या वेळी आणि आठवड्याच्या शेवटी नागरिकांची खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. या गर्दीचा परिणाम थेट वाहतुकीवर होत असून परिसरात सतत कोंडी निर्माण होते. वाहनांची वर्दळ वाढल्याने लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना मोठा त्रास सहन करावा लागतो..अशातच पदपथावर खाद्यपदार्थ विक्रेते, तवे, मूर्ती, कपडे अशा अनेक गोष्टींची विक्री करणारे विक्रेते बसलेले असल्याने पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत असून अपघाताची शक्यता वाढली आहे.स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, डिमार्टसमोरील परिसरात दिवसेंदिवस अतिक्रमण वाढत असून प्रशासनाकडून केवळ दिखाऊ कारवाई केली जाते..काही वेळा महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई करण्यात येते; मात्र काही दिवसांतच पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण होते.परिसरातील दुकानदारांनी दुकानासमोर अतिरिक्त माल ठेवणे, फेरीवाल्यांनी पदपथ व्यापणे आणि ग्राहकांनी पदपथावर दुचाकी पार्क करणे यामुळे येथे अतिक्रमणाची समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. वाहतूक पोलिसांकडूनही पार्किंगच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने वाहनचालक मनमानी करत आहेत..त्यामुळे महापालिका आणि वाहतूक विभागाने संयुक्त कारवाई करून या परिसरातील अतिक्रमण हटवावे, नो-पार्किंग क्षेत्र निश्चित करावे आणि पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.."पदपथ हा पादचाऱ्यांसाठी असतो; मात्र येथे तो पूर्णपणे अनधिकृत विक्रेत्यांच्या ताब्यात गेला आहे. महापालिका प्रशासनाने नियमितपणे अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवून या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी."- लावण्या करपे, स्थानिक रहिवासी"सध्या आम्हाला जनगणनेचे काम करावे लागत आहे, ते काम झाले की या भागात नियमितपणे अतिक्रमण कारवाई केली जाईल."- नितीन खैरनार,अतिक्रमण निरीक्षक, महापालिका.