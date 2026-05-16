Pashan News: बांधकाम प्रकल्पांमुळे वाहतुकीचा बोजवारा;बाणेर-पाषाण लिंक रस्ता परिसरातील प्रकार; नागरिकांचा संताप

पाषाण: बाणेर-पाषाण लिंक रस्ता परिसरात सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडी, ध्वनिप्रदूषण आदी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे पादचारी व वाहनचालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..विशेषतः काँक्रीट मिक्सर, ट्रक आणि इतर अवजड वाहने सर्रास रस्त्यांवर व पदपथावर उभी केली जात असल्याने पादचारी आणि वाहनचालकांसाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. काही ठिकाणी संपूर्ण रस्ताच अडवून काँक्रीट ओतण्याची कामे सुरू असतात. याचा सर्वाधिक फटका शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णवाहिकांना बसत आहे..बांधकाम साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे परिसरातील रस्त्यांची मोठी दुरवस्था झाली आहे. सार्वजनिक रस्ते हे कोणत्याही खासगी प्रकल्पासाठी अडविण्याचा अधिकार कोणालाही नसताना, काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून उघडपणे नियमांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप येथील स्थानिकांनी केला आहे..Pune: वृद्धाकडून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न."रस्त्यांवर बेकायदेशीरपणे उभी राहणारी अवजड वाहने आणि काँक्रीट मिक्सरमुळे या परिसरातून चालणेही कठीण झाले आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित विकासकांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे."- योगेश पाटील, स्थानिक रहिवासी.."लिंक रस्त्यावरील पासपोर्ट सेवा केंद्र आणि बांधकाम कामामुळे रस्त्यावर अतिरिक्त ताण होत आहे. या बाबतीत आम्ही आधीच महापालिकेसोबत पत्रव्यवहार केला आहे. या रस्त्यावर एका बाजूला पार्किंग करता येते का याची चाचपणी सुरू आहे. दुहेरी पार्किंग बाबतीत लवकरच कार्यवाही सुरू करणार आहोत."- प्रसाद डोंगरे,सहायक पोलिस निरीक्षक, बाणेर.