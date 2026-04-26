Pune Crime News: वरातीत नाचण्याच्या वादातून तरुणाचा खून; कात्रजमध्ये तीक्ष्ण शस्त्राने हल्ला

पुणे : लग्नाच्या वरातीत नाचताना झालेल्या वादातून तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करुन खून करण्यात आल्याची घटना कात्रज भागात शुक्रवारी घडली. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी चाैघांना अटक केली आहे. .यामध्ये तेजस दत्तात्रय पिलाणे (वय २४, रा. पार्थदर्शन सोसायटी, मोहननगर, धनकवडी) याचा खून झाला होता. तर या प्रकरणी विशाल दत्तात्रय खोपडे (वय २२), अभिषेक दिलीप खोपडे (वय २२), सचिन हरीचंद्र धुळे (वय ४३), आदिनाथ शिवाजी कसबे (वय १९, चौघे रा. कात्रज) यांना अटक करण्यात आली. याबाबत तेजस याचा भाऊ प्रदीप मारुती पिलाणे (वय २७) याने भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..तेजस पिलाणे याचा मावस भाऊ केतन खोपडे याच्या लग्नाच्या वरातीत नाचण्यावरुन तेजस आणि आरोपी विशाल खोपडे यांच्यात १४ मार्च रोजी वेल्हे तालुक्यातील कोंढवळे गावात वाद झाल होता. या वादातून तेजस आणि साथीदारांनी विशाल याला मारहाण केली होती. तेव्हापासून आरोपी विशाल हा तेजसवर चिडून होता. विशालने तेजसचा खून करण्याचा कट रचला होता. शुक्रवारी (२४ एप्रिल) मध्यरात्री कात्रज - देहूरोड बाह्यवळण मार्गावरुन तेजस निघाला होता. आरोपी विशाल आणि त्याच्या साथीदाराने तेजसला तीक्ष्ण शस्त्राने वार केल्याने त्याचा मृत्यू झाला.