Pune News : सिमेंट मिक्सर चालकाचा निष्काळजीपणा नडला; पाषाण-बाणेर लिंक रोडवरील दुर्घटनेत २५ वर्षीय तरुणाचा अंत!

पुणे : सिमेंट मिक्सरच्या चाकाखाली सापडून एका बांधकाम मजुराचा मृत्यू झाल्याची घटना पाषाण परिसरात घडली. मिक्सर चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी बाणेर पोलिसांनी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..अनिल उमाशंकर यादव (वय २५, सध्या रा. लव्हिन्स अलियंटा टॉवर, लेबर कॅम्प, पाषाण-बाणेर लिंक रस्ता) असे मृत्युमुखी पडलेल्या मजुराचे नाव आहे. यादव हा मूळचा उत्तर प्रदेशमधील रहिवासी आहे. या प्रकरणी महम्मद सद्दाम अन्वर (वय २८) याने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार सिमेंट मिक्सरचालक दीपककुमार उपेंद्र यादव (वय २२, रा. चांदे, ता. मुळशी) याच्याविरुद्ध बाणेर पोलिस ठाण्यात ११ जानेवारी रोजी गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाषाण-बाणेर लिंक रस्त्यावरील गृहप्रकल्पाच्या कामासाठी शुक्रवारी (ता. ९) दुपारी तीनच्या सुमारास सिमेंट मिक्सर आवारात आला होता. त्या वेळी अनिल यादव हा काम करीत असताना मिक्सर चालकाने वाहन मागे घेतले. पाठीमागे थांबलेल्या अनिल यादवच्या दिशेने मिक्सर नेल्याने तो थेट चाकाखाली सापडला. अपघातानंतर मिक्सर चालक घटनास्थळी न थांबता पसार झाला. अपघाताची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर सावंत आणि पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अलका सरग यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बालाजी सानप करीत आहेत..