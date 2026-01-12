पुणे

Pune News : सिमेंट मिक्सर चालकाचा निष्काळजीपणा नडला; पाषाण-बाणेर लिंक रोडवरील दुर्घटनेत २५ वर्षीय तरुणाचा अंत!

Pashan Baner Road Accident : पाषाण-बाणेर लिंक रोडवरील एका गृहप्रकल्पाच्या कामावर सिमेंट मिक्सरच्या चाकाखाली चिरडून २५ वर्षीय मजुराचा मृत्यू झाला आहे. चालकाने वाहन निष्काळजीपणे मागे घेतल्याने हा अपघात घडला असून बाणेर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
Fatal Accident at Pashan-Baner Construction Site

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सिमेंट मिक्सरच्या चाकाखाली सापडून एका बांधकाम मजुराचा मृत्यू झाल्याची घटना पाषाण परिसरात घडली. मिक्सर चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी बाणेर पोलिसांनी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

