Pune News: बाणेर रस्त्यावर अडथळ्यांची शर्यत!; खोदलेले रस्ते, पदपथ दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष; ठिकठिकाणी माती अन् राडारोडा

पुणे/औंध: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाजवळील आचार्य आनंदऋषीजी महाराज चौक ते बालेवाडीतील निकमार चौकादरम्यान मेट्रो व महापालिकेच्या कामांमुळे रस्ते व पदपथांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे वाहनचालक त्रस्त झाले असून रस्त्यावर ठिकठिकाणी 'यू-टर्न' दिल्याने ऐन वर्दळीच्यावेळी वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. .बाणेर रस्त्यावरील बालेवाडीतील निकमार चौक ते आचार्य आनंदऋषीजी चौकापर्यंतच्या रस्त्यावरून वाहने चालविताना वाहनचालकांना कसरत करावी लागत आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासह महापालिकेची विविध कामे सध्या सुरू आहेत. सिंध सोसायटी ते पाषाण फाट्यापर्यंतच्या रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लॉक, डांबर व कॉंक्रिटीकरण अशा वेगवेगळ्या पर्यायांचा प्रयोग झाल्याने वाहनचालकांची तारांबळ उडत आहे..ग्रीनलॅंडपासून बाणेर गावठाणापर्यंतच्या रस्त्यावरील पदपथावरच खोदाई केली आहे. त्यामुळे पदपथ नावालाच शिल्लक आहेत. पदपथ व सायकल ट्रॅक राहिला नसल्याने रस्ते अरुंद झाले आहेत. त्यामुळे पादचारी व वाहनचालकांना जीव मुठीत घेऊन जावे लागत आहे..रस्त्यावर बेकायदा पार्किंगबाणेर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, दुकाने, बॅंका आहेत. तेथे येणारे नागरिक सर्रासपणे रस्त्यांवरच वाहने उभी करतात. मेट्रो, महापालिकेच्या विविध कामांमुळे मुख्य रस्ता अरुंद झाला आहे. त्यातच कोठेही उभ्या केल्या जाणाऱ्या वाहनांमुळे रस्ता आणखीनच कमी झाला आहे..वाहतूक कोंडीचा प्रश्नचुकीच्या ठिकाणी यू-टर्नरस्ता अरुंद झाल्याने कोंडीबेकायदा पार्किंगमुळे अडथळेपरिणाम काय?अपघाताचा धोका वाढलाबॅरिकेड्स व खड्डेचालताना पादचाऱ्यांना धोकाबस प्रवाशांनाही त्रास.नियोजन कुठे?मेट्रो व सेवावाहिन्यांची कामे एकावेळीकाम पूर्ण झाल्यावरही राडारोडा हटवला नाहीचेंबरची झाकणे रस्त्यावरचनागरिकांना त्रासरोजची कसरतधुळीतून प्रवासवेळेचा अपव्ययसुरक्षिततेचा प्रश्न.बाणेर रस्त्याची अवस्था1. खोदाई व इतर कामांमुळेरस्त्याची दुरवस्था2. रस्त्यावर धुळ, माती, सिमेंट,कॉंक्रिट, वाळू, खडी पसरलेली3. बॅरिकेड्स, राडारोडा, माती न हटविल्यामुळे अपघाताची शक्यता4. बालेवाडी हायस्ट्रीट परिसरात सिग्नेचर सोसायटीसमोर खड्डे5. सह्याद्री फार्म्स सोसायटीसमोरील मेट्रो स्थानकाजवळ रस्ता अरुंद6. सिमेंटचे ठोकळे, बांधकाम साहित्य रस्त्यावरच, परिणामी बस प्रवाशांनाही त्रास. ."मेट्रो स्थानकांची कामे अद्याप संपलेली नाहीत, त्यामुळे काही ठिकाणी राडारोडा पडतो. तरीही संबंधित राडारोडा हटविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत."- रिनाझ पठाण, मुख्य अभियंता,पीएमआरडीए, मेट्रो प्रकल्प"बाणेर रस्त्यावर मेट्रो स्थानकांची कामे सुरू आहेत, तेथील राडारोड्याबाबत ठेकेदारांना सूचना दिल्या आहेत. सांडपाणी विभागालाही दुरुस्तीची कामे झाल्यावर रस्ता पूर्ववत करण्यास सांगितले आहे. पथ विभागही याकडे लक्ष देत आहे."- राजेश बनकर, प्रमुख, पथविभाग, महापालिका"मेट्रोच्या कामामुळे रस्त्यावर खडी अन् माती आल्याने त्यावरून दुचाकी घसरून किरकोळ अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत. यासह अनेक ठिकाणी खड्डे नीट बुजवले नसल्याने चालकांना वाहन चालवताना अंदाज येत नसल्याने अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. काम पूर्ण झाल्यावर लगेचच खड्डे बुजवून रस्ता दुरुस्त करायला हवा."- अनिकेत मुरकुटे, रहिवासी, बाणेरप्रमुख, पथविभाग, महापालिका.