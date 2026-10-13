‘तुम्ही दहशतवादी, शेकडोंची हत्या केली’

न्यूयॉर्क, ता. १३ ः बांगलादेशच्या पूर्वाश्रमीच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख महम्मद युनूस यांना येथील जॉन एफ केनेडी विमानतळावर बांगलादेशी नागरिकांच्या एका गटाकडून रोषाचा सामना करावा लागला. या गटाने त्यांना ‘दहशतवादी’ संबोधत शेकडो जणांच्या हत्येला जबाबदार धरत लोकशाही कमकुवत केल्याचाही आरोप केला. दरम्यान, युनूस यांच्याशी असे वर्तन करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा बांगलादेशच्या पंतप्रधानांचे माहिती सल्लागार झाहेद उर रेहमान यांनी दिला.
मुख्य सल्लागारपदावरून पायउतार झाल्यानंतरचा नोबेलविजेते युनूस यांचा हा पहिलाच विदेश दौरा आहे. येथील विमानतळावर बांगलादेशी नागरिकांनी त्यांना सवाल केले. या घटनेचे व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. ‘तुम्ही दहशतवादी आहात. बांगलादेशात शेकडो लोकांची हत्या केली. येथे का आलात’, असे विचारताना बांगलादेशचा एक नागरिक दिसतो.
बांगलादेशातील प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, न्यूयॉर्कमधील केनेडी विमानतळावरील टर्मिनल आठवर कतार एअरवेजच्या विमानाने युनूस यांचे आगमन झाले. यावेळी व्हीलचेअरवर असणाऱ्या युनूस यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच युनूस परत जा, अशा घोषणाही देण्यात आल्या. बांगलादेशातील तत्कालीन शेख हसीना सरकारविरोधातील संघर्षात हजारो पोलिसांचा मृत्यू झाला तसेच दोन लाख जणांना अटक करण्यात आल्याचा दावाही या नागरिकांच्या गटाने केला. त्यानंतर सुरक्षा रक्षकांनी युनूस यांना संरक्षण दिले तसेच त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना विमानतळाच्या आतील भागात नेले.
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