ओतूर : बनकरफाटा ता.जुन्नर येथील मजूर अड्यावर बुधवारी सकाळी शेतमजुरीच्या वाढत्या दरावरून शेतकरी आणि शेतमजुरांमध्ये जोरदार वाद झाला. वाढत्या मजुरीमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च परवडत नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येत मजुरीचे दर निश्चित केले. या निर्णयानुसार कांदा लागवडीसाठी ७०० रुपये, पुरुष मजुरांसाठी ८०० रुपये, तर शेतीतील इतर कामांसाठी ५०० रुपये रोजंदारी ठरविण्यात आली आहे. या दरांचा फलक बनकरफाट्यासह परिसरातील गावांमध्ये लावण्यात येणार आहे..बनकरफाटा येथील मजूर अड्यावर यापूर्वी कांदा लागवडीसाठी १२०० ते १३०० रुपये, पुरुष मजुरांसाठी १००० ते १२०० रुपये, तर शेतीतील इतर कामांसाठी ८०० ते १००० रुपये प्रतिदिन मजुरी आकारली जात होती. वाढत्या मजुरीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत असल्याने बुधवारी सकाळी शेतकऱ्यांनी एकत्र येत मजुरीचे दर कमी करण्याची भूमिका घेतली. सर्व शेतकऱ्यांनी एकमताने नवीन दर निश्चित केले..दरम्यान, अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावरील डिंगोरे, बनकरफाटा, उदापूर परिसरात बुधवारी सकाळी मोठ्या संख्येने शेतमजूर कामासाठी आले होते. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांनी निश्चित केलेल्या कमी दरानेच कामावर जावे, अशी भूमिका घेतल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ओतूरचे सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांनी स्वतः शेतकरी, शेतमजूर आणि स्थानिक शेतकऱ्यांशी संयुक्त संवाद साधला. मध्यस्थी करून त्यांनी संभाव्य संघर्ष थांबविला.बेल्हा, आळकुटी, शिरूर, आळेफाटा, राजुरी, नारायणगाव, जुन्नर, मंचर आदी भागांतील काही शेतकरी वाहनचालकाना कमिशन देऊन मजूर आपल्या शेतावर घेऊन यायला सांगतात. हे कमिशन एजंट मजुरांना वाढीव मजुरीचे दर सांगून त्यांना संबंधित शेतांवर घेऊन जात असल्याचा आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला. त्यामुळे परिसरातील स्थानिक शेतकऱ्यांनाही अधिक मजुरी देऊन मजूर न्यावे लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे..एकीकडे बियाणे, खते, औषधे, वीज, पाणी आणि मशागतीचा खर्च वाढत असताना दुसरीकडे कांदा, कोबी, फ्लॉवरसह अन्य शेतीमालाला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नाही. अशा परिस्थितीत हजार ते बाराशे रुपये मजुरी देणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. मजुरीचा वाढता खर्च आणि शेतीमालाचे घसरलेले बाजारभाव यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.मजूर आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष होऊ नये तसेच परिसरातील सर्व गावांमध्ये मजुरीच्या दरांबाबत एकवाक्यता राहावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी निश्चित केलेल्या दरांचे फलक बनकरफाट्यासह परिसरातील गावांमध्ये लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे परिसरातील शेतीमजुरीचा प्रश्न आता चर्चेचा विषय ठरला आहे..शेतकरी शिवाजी शेरकर म्हणाले की शेतकऱ्यांनी एकजूट करून बनकरफाटा येथे कांदा लागवडीसाठी ७०० रुपये, पुरुष मजुरांसाठी ८०० रुपये, तर शेतीतील इतर कामांसाठी ५०० रुपये रोजंदारी ठरविण्यात आली आहे.या दराव्यतीरीक्त शेतकऱ्यांनी अधिकची मजूरी देऊ नये असे आवाहन यावेळी सर्व उपस्थित शेतकऱ्यांनी केले.शेतकरी जालिंदर उकिर्डे म्हणाले वाढत्या शेतमजूरीसह इतर सर्वच खते औषधे किटकनाशके यांच्या ही दरात लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.शेतमजूरीवर नियंत्रण न राखल्यास शेतकरी कर्जाच्या बोज्याखाली दबतच राहणार आहे..शेतकरी कैलास बुगदे म्हणाले की कांदे लागवडी दरम्यान दरवर्षी बाहेरील शेतकरी बनकरफाटा येथे येऊन रोज वाढवतात त्यामुळे शेत मजूरांनीही आपल्याला वर्षा जे शेतकरी रोजगार उपलब्ध करुन देतात त्यांच्या कामाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.शेतकर्रानी एकजूट केली आणि कमिशन एजंट हाकलले तरच रोज नियंत्रणात राहील अन्यथा अवघड परिस्थितीत आहे.तुषार थोरात म्हणाले कांदे लागवडी दरम्यान पाणी विज रोप या सर्वांचा मेळ घालताना शेतकरी अडचणीत येत असून ऐन वेळी लागवडीसाठी महिलाना मजूरी जास्त द्यावी लागल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.त्यातच १२०० ते १३०० रूपये रोज देऊन कांदे लागवडीसाठी मजूर आणल्यावर मागील दोन तीन दिवसात लाईट दोन ते तीन तास बिघाडामुळे बंद झाल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे..सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे म्हणाले बनकरफाटा येथे मोठ्या प्रमाणावर शेतमजूर व शेतकरी एकत्र येत असून त्यांच्यात वाद होऊ नये म्हणून सकाळ पासूनच मोठ्या प्रमाणात पोलिस पथक या परिसरात तैनात करण्यात आले होते.यावेळी काही शेतकरी व शेतमजूर यांच्या मध्ये चर्चा होऊन शेतकऱ्यांनी काही कामाचे दररोजचे दर निश्चित केले.यावेळी महामार्गावर होत असलेली वाहतूक कोंडी पोलिस पथकाने सुरळीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.